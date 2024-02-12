Жить оставалось 17 минут… История погибшего летчика Су-25 Владислава Рыкова

7 февраля во время выполнения боевой задачи погиб один из лучших пилотов Су-25 Владислав Рыков. Мужчина был образцом для своих, и неописуемым ужасом для россиян. В этом материале мы расскажем историю Владислава Рыкова — украинского воина, погибшего, защищая каждого из нас.
В Командовании Воздушных сил ВСУ поделились историей погибшего лётчика Владислава Рыкова.
Когда Владу было шесть, бандиты убили всю его семью. Он получил ранение и остался жив. Позже у него появится настоящий ангел-хранитель, которого он будет называть родным отцом, — рассказывают в Воздушных силах.
Когда Владу было шесть, бандиты убили всю его семью. Он получил ранение и остался жив. Позже у него появится настоящий ангел-хранитель, которого он будет называть родным отцом, — рассказывают в Воздушных силах.
В 28 он увидел полномасштабную войну. С этого времени он был целью для россиян. Воздушные бои в Харьковской, Киевской, Донецкой, Луганской областях, вражеское ПВО, истребители — от всего этого спасал профессионализм. Владислав жёг оккупантов.
385-й полет стал для него последним, его убила российская ракета. Герой Украины, подполковник и командир Владислава Ростислав Лазаренко говорит, был обычный боевой день, когда все произошло:
— Утро 7 февраля. Типичная задача — огневое поражение противника. Разбор цели, обсуждение, подготовка… Все как всегда… Влад пожал руку. Вылет… Жить ему оставалось 17 минут…
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rostyslav Lazarenko (@thunder__ua)
Публикация от Rostyslav Lazarenko (@thunder__ua)
Ростислав рассказал, что война забирает самое ценное тогда, когда ты максимально спокоен и не ожидаешь этого. В самолет Владислава оккупанты попали ракетой Р-37, он ничего не успел сказать в эфире.
Я убежден: это была месть, ведь накануне мы конкретно “насыпали” рашистам.
Я убежден: это была месть, ведь накануне мы конкретно “насыпали” рашистам.
— Конечно, до последнего надеялся, что Влад каким-то чудом, несмотря на низкую высоту, сумел катапультироваться, что он жив, сейчас мы его заберем, а потом долго вместе будем все обсуждать…
Приемный отец Владислава рассказал, что сын часто проводил с ним время на аэродромах, с тех пор горел небом.
— Затем создал для Владика и его друзей авиационный учебный кадетский центр. Центр до сих пор функционирует, многие сегодняшние герои являются его воспитанниками. Моя жизнь тесно связана с авиацией, поэтому мы часами могли обсуждать разные профессиональные моменты.
А с начала полномасштабного вторжения еще и работали рядом: сын — в боевом штурмовике, я — с гражданским воздушным патрулем.
А с начала полномасштабного вторжения еще и работали рядом: сын — в боевом штурмовике, я — с гражданским воздушным патрулем.
Мужчина говорит, случалось, что ракеты по ним враг запускал одновременно. Рассказывает, что очень рано стал отцом и очень рано потерял сына.
У Владислава Рыкова был позывной Magic — Магия. Его дали за виртуозный стиль пилотирования. Владислав мечтал о современных самолетах и изучал английский, чтобы управлять F-16.
Почти полтора года после начала полномасштабной войны летчик не виделся с женой и маленькой дочкой Мирой. Только в последнее время появилась возможность чаще видеться и обнимать друг друга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @libkos
Публикация от @libkos
Фотографы Константин и Владислава Либеровы написали:
Влад всегда готов был поддержать и помочь. Он действительно любил эту жизнь и должен был прожить ее до старости. Со своей любимой женой и маленькой дочкой, которая так сильно похожа на него.
Влад всегда готов был поддержать и помочь. Он действительно любил эту жизнь и должен был прожить ее до старости. Со своей любимой женой и маленькой дочкой, которая так сильно похожа на него.
— А в старости мы все должны были собираться огромной компанией, как тогда на аэродроме летом, обязательно в такой беседке, которой больше нет, и по сотому кругу вспоминать наши одни и те же басни военных времен.
Мы победим. Однажды мы обязательно победим, но какая же большая, какая бесконечно страшная цена.
Владислава Рыкова похоронили на Аллее Славы в Виннице. Именно в этом городе он мечтал поселиться с семьей после победы. Ему присвоили звание полковника посмертно.
Ранее мы рассказывали о трагической гибели 17-летнего баскетболиста в Дюссельдорфе.
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