Жить оставалось 17 минут… История погибшего летчика Су-25 Владислава Рыкова

7 февраля во время выполнения боевой задачи погиб один из лучших пилотов Су-25 Владислав Рыков. Мужчина был образцом для своих, и неописуемым ужасом для россиян. В этом материале мы расскажем историю Владислава Рыкова — украинского воина, погибшего, защищая каждого из нас.

Был одним из лучших пилотов Су-25: история летчика Владислава Рыкова

В Командовании Воздушных сил ВСУ поделились историей погибшего лётчика Владислава Рыкова.

Когда Владу было шесть, бандиты убили всю его семью. Он получил ранение и остался жив. Позже у него появится настоящий ангел-хранитель, которого он будет называть родным отцом, — рассказывают в Воздушных силах.

В 28 он увидел полномасштабную войну. С этого времени он был целью для россиян. Воздушные бои в Харьковской, Киевской, Донецкой, Луганской областях, вражеское ПВО, истребители — от всего этого спасал профессионализм. Владислав жёг оккупантов.

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385-й полет стал для него последним, его убила российская ракета. Герой Украины, подполковник и командир Владислава Ростислав Лазаренко говорит, был обычный боевой день, когда все произошло:

— Утро 7 февраля. Типичная задача — огневое поражение противника. Разбор цели, обсуждение, подготовка… Все как всегда… Влад пожал руку. Вылет… Жить ему оставалось 17 минут…

Ростислав рассказал, что война забирает самое ценное тогда, когда ты максимально спокоен и не ожидаешь этого. В самолет Владислава оккупанты попали ракетой Р-37, он ничего не успел сказать в эфире.

Я убежден: это была месть, ведь накануне мы конкретно “насыпали” рашистам.

— Конечно, до последнего надеялся, что Влад каким-то чудом, несмотря на низкую высоту, сумел катапультироваться, что он жив, сейчас мы его заберем, а потом долго вместе будем все обсуждать…

Приемный отец Владислава рассказал, что сын часто проводил с ним время на аэродромах, с тех пор горел небом.

— Затем создал для Владика и его друзей авиационный учебный кадетский центр. Центр до сих пор функционирует, многие сегодняшние герои являются его воспитанниками. Моя жизнь тесно связана с авиацией, поэтому мы часами могли обсуждать разные профессиональные моменты.

А с начала полномасштабного вторжения еще и работали рядом: сын — в боевом штурмовике, я — с гражданским воздушным патрулем.

Мужчина говорит, случалось, что ракеты по ним враг запускал одновременно. Рассказывает, что очень рано стал отцом и очень рано потерял сына.

У Владислава Рыкова был позывной Magic — Магия. Его дали за виртуозный стиль пилотирования. Владислав мечтал о современных самолетах и изучал английский, чтобы управлять F-16.

Почти полтора года после начала полномасштабной войны летчик не виделся с женой и маленькой дочкой Мирой. Только в последнее время появилась возможность чаще видеться и обнимать друг друга.

Фотографы Константин и Владислава Либеровы написали:

Влад всегда готов был поддержать и помочь. Он действительно любил эту жизнь и должен был прожить ее до старости. Со своей любимой женой и маленькой дочкой, которая так сильно похожа на него.

— А в старости мы все должны были собираться огромной компанией, как тогда на аэродроме летом, обязательно в такой беседке, которой больше нет, и по сотому кругу вспоминать наши одни и те же басни военных времен.

Мы победим. Однажды мы обязательно победим, но какая же большая, какая бесконечно страшная цена.

Владислава Рыкова похоронили на Аллее Славы в Виннице. Именно в этом городе он мечтал поселиться с семьей после победы. Ему присвоили звание полковника посмертно.

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