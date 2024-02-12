Рассказы

Жить оставалось 17 минут… История погибшего летчика Су-25 Владислава Рыкова

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 февраля 2024, 13:00
Был одним из самых лучших пилотов Су-25: история летчика Владислава Рыкова
Фото: Instagram

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