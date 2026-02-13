Голлівуд на фанері: як українець Мирослав Дузінкевич відтворив 1950-ті для фільму з Шаламе

Поки кіносвіт завмер в очікуванні церемонії Оскар, де стрічка Марті Супрім. Геній комбінацій претендує одразу на 9 статуеток, за лаштунками голлівудського майданчика працював наш співвітчизник. Український художник-декоратор Мирослав Дузінкевич із класичною академічною освітою, став частиною художнього департаменту фільму, що бореться за нагороди у категоріях Найкращий фільм та Найкраща робота художника-постановника.

Мирослав, який з 2019 року живе та працює у США, розповів, як створювався візуальний світ 1950-х років та чому велике кіно — це передусім магія рук, а не комп’ютерна графіка.

Від київської школи до профспілок Голлівуду

Шлях Мирослава до великих проєктів на кшталт Сирен від Netflix чи Боб Ділан: Цілковитий незнайомець пролягав через складні іспити. Він — один із небагатьох українців, які стали членами легендарної гільдії United Scenic Artists (Local USA 829), заснованої ще наприкінці XIX століття.

Проте основою успіху стала саме українська база — випускник Київського державного художнього ліцею ім. Т. Шевченка та НАОМА каже, що академічні навички в Америці цінуються на вагу золота.

Коли ми закінчували серіал Сирени, голова нашої команди каже: Взяв для нас дуже класний фільм. Треба буде відтворювати 50-ті роки ХХ століття, і у нас буде дуже багато творчої роботи. Насправді, так і було. Наприклад, було багато вивісок, кожну треба створити вручну в стилі 50-х. Мені дуже знадобилися мої навички каліграфії, які я отримав в українській художній школі — дякую викладачам, — згадує художник.

Як зістарити час: секрети декорацій

Робота декоратора — це створення ілюзії правди. Глядач бачить у кадрі камінь, бетон або цеглу, але Мирослав відкриває завісу: майже все починається з фанери. Одним із найцікавіших викликів було створення автентичних стін під керівництвом 80-річного легендарного продакшн-дизайнера Джека Фіска.

Я намагався відтворити цегляну поверхню на листі фанери й ніяк не міг домогтися потрібного ефекту. Джек каже — спробуй додати тирсу. І магія спрацювала — тепер ви знаєте, що цегляні стіні в цьому фільмі — це шар деревини, нанесений на деревину, — ділиться Дузінкевич.

Також саме Мирослав виготовив близько трьох десятків столів для масштабної сцени турніру з пінг-понгу — центральної події фільму про генія настільного тенісу Марті Маузера.

Робота з Тімоті Шаламе та нова оптика

Мирославу вдруге довелося працювати на одному майданчику з Тімоті Шаламе. Цього разу актор виступав ще й у ролі продюсера.

Це дуже талановитий, молодий, амбітний, впевнений в собі професіонал. Це вже третя акторська номінація на Оскар для нього. І я дуже вболіватиму за нього, він заслужив цю нагороду, — зазначає українець.

Досвід у США кардинально змінив те, як Мирослав тепер дивиться кіно. Він зізнається, що навіть у Матриці тепер бачить не графіку, а роботу теслярів та художників:

Я думав, ну де там робота художника, все ж комп’ютерне. Але тепер я розумію, що там все теж було створено руками, навіть оця повністю біла кімната, де розмовляють Нео та Морфеус — це теж фанера.

Хто такий Мирослав Дузінкевич

Народився на Івано-Франківщині. Визнаний майстер станкового та монументального живопису. Його дипломна робота Се Чоловік була названа Міністерством культури найкращою у 2002 році.

До переїзду в США понад 12 років працював на кіностудії ім. Довженка та у театрі ім. І. Франка. Сьогодні він не лише успішний декоратор у Голлівуді, а й активний учасник мистецьких та благодійних проєктів на підтримку України.

