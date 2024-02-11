Розповіді

Гуманітарне розмінування та боротьба з дезінформацією: над чим сьогодні працюють українські науковиці

Даніела Долотова, журналістка сайту 11 Лютого 2024, 10:00
науковиці
Фото: Unsplash

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