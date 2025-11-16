Один постріл — п’ятнадцять ворогів: історія танкіста Олександра з 36-ї бригади

Командир танкової роти 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр розповів, як зупиняв штурм одним пострілом, прикривав евакуацію поранених і боровся з морем дронів на передовій.
Для нього танк — не просто машина, а символ сили, відповідальності та підтримки піхоти. Його історію опублікувала прес-служба бригади.
Від мрії до передової
Ще у 2022 році Олександр намагався потрапити до війська, але не пройшов відбір. Наступного року повернувся — і з того моменту розпочався його бойовий шлях.
Я завжди думав: що є могутніше за танк? Літаків небагато, а танків більше. Тож вирішив: піду в танкісти, — усміхається він.
З того часу пройшов Херсонський, Харківський і Курський напрямки. Каже, що робота йому справді подобається — особливо той момент, коли постріл означає допомогу піхоті.
Перші виїзди не здавалися страшними — бо ще не знаєш, що там буде. Але з часом, коли бачиш наслідки боїв, відчуття змінюються.
Раніше можна було їхати з відкритими люками, тепер доводиться повністю закриватися. Дронів стало набагато більше — справжнє море, — пояснює командир.
Один постріл — і 15 ворогів менше
Олександр згадує епізод, який запам’ятався на все життя:
У бліндажі було близько 15 противників. Один постріл — і влучив точно. Повезло з прицілом. Це було вражаюче.
На Курському напрямку його машина вийшла з ладу під час бою.
Система заряджання відмовила, довелося стріляти вручну з кулемета, — каже він.
Попри це, залишився на позиції — прикривав евакуаційну машину з пораненими.
Я розумів: треба забрати наших. Якщо можу прикрити їх бронею — зроблю це, — говорить командир.
До роти Олександра кожен прийшов свідомо
У роті Олександра немає випадкових людей.
У нас немає тих, кого запхали в танк. І я ніколи не залишаю екіпаж сам на сам із боєм — завжди поруч, — додає він.
Командир зізнається: найбільше він мріє не про славу, а про те, щоб урятувати якомога більше побратимів.
Хочу, щоб було менше втрат серед нашої піхоти. Це — найголовніше.
Головне фото: Скріншот.
