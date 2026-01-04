Історії Розповіді

“Другий Іван Сила”: як 12-річний українець тренує все село та готується підкорити Америку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Січня 2026, 09:00 3 хв.
Як 12-річний українець Василь Маєвський б'є світові рекорди
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь