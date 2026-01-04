“Другий Іван Сила”: як 12-річний українець тренує все село та готується підкорити Америку

Поки однолітки проводять час у гаджетах, 12-річний Василь Маєвський-молодший із закарпатського села Клячаново готується до поїздки у США.

У 2026 році він представлятиме Україну на змаганнях найсильніших дітей планети. Хлопець, якого вже охрестили другим Іваном Силою, не просто б’є світові рекорди — він створив власну спортивну екосистему в рідному селі.

Про це пише Укрінформ.

Шестикілограмова гиря замість брязкальця

Історія закарпатського богатиря почалася не в спортзалі, а в спальні батьків. Маєвський-старший згадує, як його син уперше шокував родину, коли йому ледь виповнився рік.

Ця гирька в мене у спальні стояла, біля ліжка. Я її брав і качав кисть – була така звичка. Досі пам’ятаю день, коли Василько уперше її підняв. Вася прибіг з іншої кімнати, підхопив цю гирьку й побіг собі далі з нею. Я аж не зрозумів. Як так?! Щоб однорічний малюк узяв шестикілограмову гирю й поніс, як іграшку? Мені аж мурашки по шкірі пішли! — розповідає батько силача.

Секрет такої сили Маєвські вбачають у генетиці: дідо хлопця був десантником, а родичі по батьковій лінії вирізнялися богатирським зростом. У свої 12 років Василь уже вищий за тата і носить взуття 44-го розміру.

Домашній спортзал замість обіцянок чиновників

Попри світове визнання, тренується хлопець у власноруч обладнаному приміщенні. Спроби домовитися з місцевою владою про створення публічного спортзалу в громаді не дали результату — все завершилося обіцянками. Тож Маєвські переобладнали господарську будівлю вдома.

Сьогодні цей домашній зал став центром тяжіння для всього села. Василь-молодший сам тренує близько 30 дітей, навчаючи їх витривалості та техніці. Тренування самого Василя проходять тричі на тиждень по три години за чітким планом.

Я тренуюся в понеділок, середу і п’ятницю. Це розминка, відтискання, потім багато різних вправ. З армреслінгу тренуюся зі старшим братом, а з гирьового спорту – з татом. Тато показує вправи і перевіряє, чи я технічно правильно їх виконую, — ділиться юний рекордсмен.

Дієта богатиря та шлях до мети

Жодних новомодних протеїнових коктейлів у раціоні Василя немає. Батько жартує, що секрет — у закарпатських продуктах: домашня солонина, часник і багато м’яса.

Перший світовий рекорд хлопець встановив у дев’ять років — підняв 16-кілограмову гирю 20 разів за 44 секунди. Зараз його амбіції значно вищі.

Ми тепер готуємося до поїздки у США, де наступного року будуть змагання найсильніших дітей. Я хочу представити там Україну в гирьовому спорті, установити світовий рекорд і бути визнаним найсильнішим у світі. Найімовірніше, я кидатиму гирю вагою 40 кг – уже пробував, можу наразі кинути двічі, але тренуватимуся далі, — каже Василь.

Кумиром хлопця є легендарний земляк Іван Фірцак (Іван Сила), який свого часу був визнаний найсильнішою людиною планети. Василь мріє повторити його славу і ще раз нагадати світу, що українці — нація переможців.

Найбільше – те, що я можу представляти цілу країну, ще і ще раз доводити, що ми сильна нація, найсильніша у світі. Це на першому місці, — резюмує юний силач.

