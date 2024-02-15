Боялись, що шпигун! Як боєць після 20 років життя у РФ покинув все і став на захист України

Він 20 років прожив у Росії, але повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення, щоб стати на її захист. Подолав три тисячі кілометрів, почув десятки відмов, але це не зупинило його і він таки вступив до лав ЗСУ.

57-річний боєць на псевдо Махно пробув на фронті півтора року, аж доки не дістав поранення — йому відірвало ліву руку.

Російський фашизм, він мерзенний не тільки ззовні. Це абсолютна несвобода.

Так захисник описує росіян, з якими пліч-о-пліч прожив майже 20 років. В Росію чоловік переїхав разом з дружиною, там народили та виховали двох дітей. Започаткували та розвивали бізнес.

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Коли у 2014 році почалася війна, родина не наважилась покинути усе, що за ці роки було нажито. Але 24 лютого 2022 року вибір для чоловіка став очевидним.

Напередодні вторгнення чоловік якраз зустрівся з донькою в Стамбулі. Після 24 лютого донька повернулась до Мельбурна, дружина Махна лишилась у Стамбулі, а сам чоловік поїхав в Україну. Спершу полетів до Будапешта. Потім поїхав до Варшави, звідти — до Шегинів і далі Львова.

Чоловік був одним із тих, хто в перші дні повномасштабної війни повертався на батьківщину з-за кордону. Він встиг побачити довжелезні черги на в’їзд з України, розгорнуті намети та абсолютну підтримку західних сусідів.

Зрештою, подолавши три тисячі кілометрів, Махно нарешті опинився у Києві. Але брати чоловіка у війську ніхто не квапився. Говорили, що у нього немає військового квитка. А окрім того, чоловік не жив в Україні останні роки — переймались, що він виявиться шпигуном.

Але він таки домігся свого. Спершу потрапив в добровольчий батальйон ОУН, а згодом вступив до лав ЗСУ як кулеметник. Воював під Києвом, у Вугледарі та на Запорізькому напрямку. Через півтора року служби Махно, так його прозвали побратими, отримав поранення. Це був мінометний обстріл. Перший раз, коли прилетіла міна, бійцю лише поранило руку. Але вдруге наслідки вже були серйозніші.

Тільки мене поклали на ноші, знову мінометний обстріл почався, міна прилетіла, вбило мого колегу, вбило одного з тих, які мене несли, іншого поранило, мені відірвало руку. А ще посікло ліву ногу та пробило легеню.

У Запоріжжі та Дніпрі бійця декілька разів прооперували. Про те, що отримав поранення, одразу розповів рідним. Каже, дружина прилетіла з Туреччини, аби його підтримати та просто бути поруч.

Лікарі планують поставити бійцю механічний тяговий протез, адже чоловік хоче повертатись на фронт. Тому електричний не підходить, оскільки боїться вологи. Крім того, такий пристрій довелося б часто заряджати, на що не завжди є можливості на передовій.

Боєць вже влаштував своєму новому механічному протезу тест-драйв під час стрільби у тирі. Говорить, що працювати можна. Тепер захисник очікує рішення ВЛК, аби знову повернутися до побратимів. А після перемоги починатиме життя в Україні з нуля. Каже, таке йому точно до снаги, адже вороття у минуле для нього та його родини вже немає.

Та часом навіть евакуація поранених стає майже нездійсненною місією. Попри це українським медикам вдається рятувати життя. Читай, як минає день медиків у стабпункті.

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