“Пий та повзи за дроном”: неймовірна історія порятунку військового, який пораненим подолав 700 м для евакуації

Українські військові цінують життя кожного побратима. Медики чи навіть звичайні бійці докладають усіх зусиль, щоб врятувати інших, навіть якщо військовий у небезпечній частині поля бою.

Ця історія про неймовірний порятунок військового за допомогою дрону. Щоб врятуватися, чоловіку довелося з пораненням проповзти 700 м. У цьому йому допомогли аеророзвідники.

Пий та повзи за дроном

Сергій Купін зазнав поранення під час бою на Сватівському напрямку. Він опинився занадто близько до ворога, тому його не змогли евакуювати. Чоловіку було вкрай важко пересуватися самостійно, але він зробив це заради свого порятунку. Надію та сили йому надав дрон, який скинув гарячий чай та записку: “Друже, пий і повзи за дроном”. Це послання надіслали пораненому прикордоннику аеророзвідники 68 ОЄБр. Усю дистанцію у 700 м йому вказувала “пташка”.

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— Коли перший дрон відпрацював, то удар прийшовся мені у спину. Я стрибнув і відразу зрозумів, що ногу поранило. Один з них військовослужбовців, які зі мною були, надав допомогу — наклав турнікет, — згадує Сергій.

Аеророзвідник на псевдо Луг говорить, що була надто близька дистанція до ворога. З одного боку 100 м, з іншого — 200 м. Підійти туди безпечно не було можливості.

— Ми бачили, що якусь ділянку Сергій вже проповз і пропонували йому повзти за дроном, щоб вивести його на ту дистанцію, де піхота може вийти та зустріти його, — каже аеророзвідник.

Дрон спустився, подивився й полетів. Коли почав знову летіти, я побачив, що він щось несе. Думав, що все… Зараз загину. А він скинув напій та записку, — ділиться Купін.

Аеророзвідник на псевдо Горинь каже, що однією батарейкою його підводили до українських позицій, потім повернулися та змінили іншу батарейку. Зустріли групу евакуації, підвели її до нього, так і забрали Сергія.

У мене було бажання, щоб мене швидше евакуювали, бо був переляканий, голодний, перемерз увесь, — каже він.

Зараз чоловік лікується в одному зі шпиталів. Лікарі кажуть, що прогнози сприятливі, а те, що з ним сталося — щасливий випадок для його життя. Сергій дуже вдячний, що його не залишили, не покинули помирати, а врятували.

Неймовірні історії можна також почути від бойових медиків. Раніше ми розповідали, як медик врятував військового з хвостиком міни у нозі.

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