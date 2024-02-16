Умер Алексей Навальный — какая официальная версия и что о нем следует знать украинцам

Россиянин Алексей Навальный, называвший себя российским оппозиционером, скончался в колонии. Об этом сообщила российская Федеральная служба исполнения приказов. Какая официальная версия смерти Алексея Навального — собрали главное для тебя.

Алексей Навальный умер: что известно

По сообщению ФСИН, 16 февраля в российской исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе умер Алексей Навальный, называвший себя российским оппозиционером.

— Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного, — говорится в сообщении.

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Некоторые российские СМИ заявили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Пока эта информация не подтверждена.

— Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-нибудь информация, мы ее сообщим, — сказали в команде Навального.

14 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что россиянина 27 раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.

Алексею Навальному было 47 лет.

На смерть Навального отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, это произошло во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

— Стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, – сказал Зеленский.

Алексей Навальный: чем известен

Так называемый российский оппозиционер запомнился украинцам своим высказыванием о Крыме. В одном из интервью российскому изданию он заявил, что “Крым — не бутерброд, чтобы его туда-сюда передавать”.

В то же время, сейчас в России продолжается так называемый предвыборный период. Недавно свою кандидатуру в президенты снял еще один российский “оппозиционер”.

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