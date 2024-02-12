Надежду на Надеждина у россиян забрали — в РФ на выборы не пустили единственного “непослушного” кандидата

Центризбирком России прогнозировано отказался регистрировать кандидатом в президенты Бориса Надеждина — единственного кандидата, открыто выступившего против войны с Украиной. Члены ЦИК заявили, что в подписях в его поддержку якобы обнаружено более 5% недостоверных и недействительных. А это, по закону, повод для отказа в регистрации.

Выборы президента России: Бориса Надеждина сняли из списка кандидатов

На самом же деле, главная причина — Надеждин неожиданно для Кремля получил большую поддержку избирателей и мог бы составить Путину серьезную конкуренцию. Поэтому и в этот раз чуда не случилось. Все члены ЦИК единогласно отказали ему в регистрации.

Следовательно, в российских бюллетенях на выборах будет только четыре фамилии: Путин, Слуцкий, Харитонов, Даванков. Ни у одного из них нет такой поддержки, как была у Надеждина.

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Борис Надеждин считает себя оппозиционным и антивоенным кандидатом. ЦИК, пытаясь угодить Кремлю, признал недействительными более 9 тыс. подписей. Придирались к пропущенным буквам и чуть ли не к запятым.

Среди подписантов якобы обнаружили “мертвые души”.

Во время своей кампании Борис Надеждин из-за антивоенной позиции превратился из малоизвестного кандидата в человека с массовой поддержкой. Все остальные кандидаты смогут набрать не более 3%, и уже боятся отвечать на вопросы, что будут делать с войной в случае победы на выборах.

Бороться за себя Надеждин не собирается. Попытается только обжаловать решение ЦИК через суд. Поэтому на выборах в России не будет ни одного антивоенного кандидата.

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