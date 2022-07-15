Дети такие быстрые, нельзя за ними успеть. Что делать, если ребенок проглотил маленький предмет

За маленькими детьми нужно очень внимательно следить. Они изучают этот мир и могут хватать все предметы, которые видят. Также дети всегда суют маленькие предметы в рот, например, детали конструктора, монеты, батарейки.

Дети постарше любят леденцы на палочке, грызть ручки во время занятий. Иногда они могут проглотить эти предметы. Что делать в этом случае?

Если ребенок проглотил острый предмет, магнитик или батарейку, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью в детский стационар, даже если ребенок не жалуется на свое состояние.

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Если добраться до больницы как можно скорее, то будет больше шансов удалить посторонний предмет эндоскопически. Таким образом, меньше шансов на развитие осложнений.

Если ребенок проглотил монету или тупой посторонний предмет и жалуется на боль за грудной клеткой, у него наблюдается слюнотечение, утрудненное глотание или дыхание, следует немедленно отправиться к врачу.

Если у ребенка нет жалоб, можно обратиться на консультацию врачу планово, по записи.

В день обращения к врачу ребенка не кормить и не поить.

Нельзя самостоятельно руками искать посторонний предмет в полости рта или пытаться протолкнуть его. Ни в коем случае не вызывай рвоту у ребенка.

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