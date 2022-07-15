Діти такі швидкі, не можна за ними встигнути. Що робити, якщо малеча проковтнула маленький предмет

За маленькими дітьми треба дуже пильнувати. Вони вивчають цей світ та можуть хапати усі предмети, які бачать. Також діти завжди сунуть маленькі предмети до рота, наприклад, деталі конструктора, монети, батарейки.

Діти старшого віку полюбляють льодяники на паличці, гризти ручки під час занять. Інколи вони можуть проковтнути ці предмети. Що робити у такому разі?

Якщо дитина проковтнула гострий предмет, магнітик чи батарейку, треба негайно звернутися по медичну допомогу в дитячий стаціонар, навіть якщо дитина не скаржиться на свій стан.

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Якщо дістатися до лікарні якомога швидше, то буде більше шансів видалити сторонній предмет ендоскопічно. Так менше шансів на розвиток ускладнень.

Якщо дитина проковтнула монету чи тупий сторонній предмет та скаржиться на біль за грудиною, в неї спостерігається слинотеча, утруднене ковтання чи дихання, слід негайно вирушати до лікаря.

Якщо у дитини немає скарг, можна звернутися на консультацію до лікаря планово, за записом.

У день звернення до лікаря дитину не годувати й не поїти.

Не можна самостійно руками шукати сторонній предмет у ротовій порожнині чи намагатися проштовхнути його. У жодному разі не викликай блювання у дитини.

Зараз існує велике різноманіття товарів для дітей, раніше про них можна було тільки мріяти. Проте деякі з них можуть нашкодити дитині. Раніше ми розповідали про небезпечні аксесуари для малюків.

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