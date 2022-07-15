Батьківство

Діти такі швидкі, не можна за ними встигнути. Що робити, якщо малеча проковтнула маленький предмет

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Липня 2022, 08:00
Що робити, якщо дитина проковтнула маленький предмет
Фото: Unsplash

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