У ребенка снова сыпь? Рассказываем о причинах и как ухаживать за кожей малыша

С кожными заболеваниями сталкивается едва ли не каждый еще с самого детства. Заботиться о здоровье кожи малышей нужно с рождения.
А при первых проявлениях раздражения на коже необходимо сразу обратиться к врачу-дерматологу.
Но как правильно ухаживать за кожей ребенка? Дерматолог из Охматдета Мирослава Гречуха рассказала, как правильно заботиться о здоровье кожи малышей.
Дерматовенеролог Мирослава Гречуха рассказывает:
Кожа малыша чрезвычайно нежная и чувствительная. Она имеет свои особенности, которые необходимо знать каждой заботливой маме. Иногда незначительная на первый взгляд вещь может стать причиной раздражения, покраснения, а иногда даже привести к воспалению кожи малыша.
Кожа малыша чрезвычайно нежная и чувствительная. Она имеет свои особенности, которые необходимо знать каждой заботливой маме. Иногда незначительная на первый взгляд вещь может стать причиной раздражения, покраснения, а иногда даже привести к воспалению кожи малыша.
Фото: Unsplash
Мы подготовили для тебя несколько советов по уходу за кожей ребенка:
Недавно мы рассказывали, как после новогодних праздников не испортить кожу после рождественских посиделок.