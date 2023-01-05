У ребенка снова сыпь? Рассказываем о причинах и как ухаживать за кожей малыша

С кожными заболеваниями сталкивается едва ли не каждый еще с самого детства. Заботиться о здоровье кожи малышей нужно с рождения.

А при первых проявлениях раздражения на коже необходимо сразу обратиться к врачу-дерматологу.

Но как правильно ухаживать за кожей ребенка? Дерматолог из Охматдета Мирослава Гречуха рассказала, как правильно заботиться о здоровье кожи малышей.

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Неправильное питание мамы и ребенка.

Некачественная молочная смесь.

Мокрые подгузники.

Средства по уходу за кожей малыша выбраны неправильно.

Переохлаждение или перегрев ребенка.

Купание ребенка с использованием средств, пересушивающих кожу. Например, мыла, травяных отваров, “марганцовки”.

Дерматовенеролог Мирослава Гречуха рассказывает:

Кожа малыша чрезвычайно нежная и чувствительная. Она имеет свои особенности, которые необходимо знать каждой заботливой маме. Иногда незначительная на первый взгляд вещь может стать причиной раздражения, покраснения, а иногда даже привести к воспалению кожи малыша.

Советы по уходу за кожей малыша

Мы подготовили для тебя несколько советов по уходу за кожей ребенка:

Используй шампуни, лосьоны и мыло, предназначенные специально для малышей.

Часто меняй подгузники.

Если даешь новый продукт ребенку — следи, чтобы не было аллергической реакции.

Отдавай предпочтение мягкой хлопковой одежде.

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