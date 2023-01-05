У дитини знову висип? Розповідаємо про причини та як доглядати за шкірою малюка

З висипом на шкірі зустрічається чи не кожен ще змалечку. Тож піклуватися про здоров’я шкіри малюків потрібно з народження.
А при перших виявах подразнення на шкірі необхідно одразу звернутися до лікаря-дерматолога.
Але як правильно доглядати за шкірою дитини? Лікарка-дерматологиня з Охматдиту Мирослава Гречуха розповіла, як правильно піклуватись про здоров’я шкіри малюків.
Дерматовенерологиня Мирослава Гречуха зазначає:
Шкіра малюка надзвичайно ніжна та чутлива. Вона має свої особливості, які необхідно знати кожній турботливій мамі. Інколи незначна на перший погляд річ може стати причиною подразнення, почервоніння, а часом навіть призвести до запалення шкіри малюка.
Шкіра малюка надзвичайно ніжна та чутлива. Вона має свої особливості, які необхідно знати кожній турботливій мамі. Інколи незначна на перший погляд річ може стати причиною подразнення, почервоніння, а часом навіть призвести до запалення шкіри малюка.
Фото: Unsplash
Ми підготували для тебе кілька порад з догляду за шкірою дитини:
Нещодавно ми розповідали, як після новорічних свят не зіпсувати шкіру.