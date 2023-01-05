У дитини знову висип? Розповідаємо про причини та як доглядати за шкірою малюка

З висипом на шкірі зустрічається чи не кожен ще змалечку. Тож піклуватися про здоров’я шкіри малюків потрібно з народження.

А при перших виявах подразнення на шкірі необхідно одразу звернутися до лікаря-дерматолога.

Але як правильно доглядати за шкірою дитини? Лікарка-дерматологиня з Охматдиту Мирослава Гречуха розповіла, як правильно піклуватись про здоров’я шкіри малюків.

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Причини появи висипу на шкірі

Неправильне харчування мами та дитини.

Неякісна молочна суміш.

Мокрі підгузки.

Засоби для догляду за шкірою малюка підібрані неправильно.

Переохолодження чи перегрівання дитини.

Купання дитини з використанням засобів, що пересушують шкіру. Наприклад, мила, трав’яних відварів, “марганцівки”.

Дерматовенерологиня Мирослава Гречуха зазначає:

Шкіра малюка надзвичайно ніжна та чутлива. Вона має свої особливості, які необхідно знати кожній турботливій мамі. Інколи незначна на перший погляд річ може стати причиною подразнення, почервоніння, а часом навіть призвести до запалення шкіри малюка.

Поради з догляду за шкірою малюка

Ми підготували для тебе кілька порад з догляду за шкірою дитини:

Використовуй шампуні, лосьйони та мило, призначені спеціально для малюків.

Часто змінюй підгузки.

Якщо даєш новий продукт дитині — слідкуй, щоб не було алергічної реакції.

Віддавай перевагу м’якому бавовняному одягу.

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