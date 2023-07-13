Как бороться с потницей у детей и как ее обнаружить: объясняет врач

Потница — это сыпь, которая появляется на коже после перегрева. Чтобы снизить температуру тела, повышается потоотделение. Поэтому, если ребенок или взрослый потеет слишком много, поры забиваются и появляется сыпь.
Известно, что появлению потницы способствует тесная и синтетическая одежда, использование жирных кремов. Как бороться с потницей: признаки и симптомы заболевания — читай в материале.
Потница на коже возникает в форме сыпи, как правило, красного цвета. Однако все зависит от того, какая часть потовой железы закупорена. Чаще всего возникает в участках природных складок. Например: на шее, спине, подмышечном участке, за ушками, локтевых и подколенных сгибах.
Кроме этого, ее можно заметить в местах, куда не проникает воздух (у детей — под памперсом). Потница у взрослых возникает не так часто, как у детей.
Малыши чаще всего страдают потницей потому, что в их теле еще несовершенна терморегуляция. Важно, что кожа детей более уязвима к воздействию высоких температур.
По словам педиатра Оксаны Гаврилюк, потница действительно проявляется у деток первых лет жизни вследствие перегрева (жара, лихорадка), высокой влажности, чрезмерной активности, потому что кожа очень чувствительна, а потовые железы недостаточно сформированы.
Врач выделяет следующие основные симптомы:
Педиатр советует придерживаться следующих правил:
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