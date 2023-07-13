Как бороться с потницей у детей и как ее обнаружить: объясняет врач

Потница — это сыпь, которая появляется на коже после перегрева. Чтобы снизить температуру тела, повышается потоотделение. Поэтому, если ребенок или взрослый потеет слишком много, поры забиваются и появляется сыпь.

Известно, что появлению потницы способствует тесная и синтетическая одежда, использование жирных кремов. Как бороться с потницей: признаки и симптомы заболевания — читай в материале.

Как бороться с потницей и как она выглядит

Потница на коже возникает в форме сыпи, как правило, красного цвета. Однако все зависит от того, какая часть потовой железы закупорена. Чаще всего возникает в участках природных складок. Например: на шее, спине, подмышечном участке, за ушками, локтевых и подколенных сгибах.

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Кроме этого, ее можно заметить в местах, куда не проникает воздух (у детей — под памперсом). Потница у взрослых возникает не так часто, как у детей.

Малыши чаще всего страдают потницей потому, что в их теле еще несовершенна терморегуляция. Важно, что кожа детей более уязвима к воздействию высоких температур.

Как бороться с потницей: объясняет эксперт

По словам педиатра Оксаны Гаврилюк, потница действительно проявляется у деток первых лет жизни вследствие перегрева (жара, лихорадка), высокой влажности, чрезмерной активности, потому что кожа очень чувствительна, а потовые железы недостаточно сформированы.

Потница: симптомы и признаки

Врач выделяет следующие основные симптомы:

общее состояние в большинстве случаев не нарушено (без лихорадки);

может быть вследствие лихорадки, когда ребенка не купают несколько дней, а также после прививки, поэтому купать ребенка нужно даже в первый день прививки;

сыпь в виде красных мелких пятнышек или белых пузырьков, под нажатием пальца сыпь бледнеет;

локализация: лоб, щеки, шея, физиологические складки (паховые), спинка, грудь, плечи, бедра.

Как лечить потницу: эффективные советы

Педиатр советует придерживаться следующих правил:

Установи климат-контроль в комнате до +21°C, кондиционер. Купание и душ. Полотенцем тело не вытирай, а легко промокай. Если есть лихорадка, ребенка нужно ополаскивать в душе, а если на улице жара, то несколько раз в день. Не используй увлажняющие масла для тела или влажные салфетки в области подгузника. Ведь первые еще больше закупоривают потовые железы, а салфетки увеличивают раздражение. После каждого стула подмывай ребенка обычной водой, а если раздражение сильное в области подгузника — используй кремы, в составе которых цинк. Одевай ребенка в легкую одежду из натуральных тканей, которая не давит. Дома можно ходить без подгузника, вовремя меняй подгузник. Одевай ребенка на 1 слой больше, чем себя, если ты накрываешь малыша в коляске.

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