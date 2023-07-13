Як боротися з пітницею у дітей та як її виявити: пояснює лікар

Пітниця — це висипи, що з’являються на шкірі після перегрівання. З метою зниження температури тіла збільшується потовиділення. Тому, якщо дитина або доросла людина пітніє забагато, пори забиваються та з’являється висипка.

Відомо, що появі пітниці сприяє тісний та синтетичний одяг, використання жирних кремів. Як боротися з пітницею: ознаки та симптоми захворювання — читай в матеріалі.

Як боротися з пітницею та як вона виглядає

Пітниця на шкірі виникає у формі висипів, зазвичай, червоного кольору. Однак все залежить від того, яка частина вивідної протоки потової залози закупорена. Частіше за все виникає у ділянках природних складок. Наприклад, на шиї, спині, пахвовій ділянці, за вушками, у ліктьових та підколінних згинах.

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Крім цього, її можна помітити в місцях, куди не проникає повітря (у дітей — під памперсом). Пітниця у дорослих виникає не так часто, як в дітей.

Малята частіше за все страждають на пітницю тому, що в їхньому тілі ще недосконала терморегуляція. Важливо, що шкіра дітей більш вразлива до дій високих температур.

Як боротися з пітницею: пояснює експерт

За словами педіатра Оксани Гаврилюк, пітниця й справді проявляється у діток перших років життя внаслідок перегрівання (спека, лихоманка), високої вологості, надмірної активності, тому що шкіра дуже чутлива, а потові залози недостатньо сформовані.

Пітниця: симптоми та ознаки

Лікарка виділяє такі основні симптоми:

загальний стан у більшості випадків задовільний (без лихоманки);

може бути внаслідок лихоманки, коли дитину не купають кілька днів, а також після щеплення, тому купати дитину потрібно навіть у перший день щеплення;

висип у вигляді червоних дрібних плямок чи білих пухирців, під натисканням пальця висип блідніє;

локалізація: чоло, щоки, шия, фізіологічні складки (пахові), спинка, груди, плечі, стегна.

Як лікувати пітницю: ефективні поради

Педіатр радить дотримуватися таких правил:

Встанови клімат-контроль у кімнаті до +21°C, кондиціонер. Купання і душ. Рушником тіло не витирай, а легко промокай. Якщо є лихоманка, дитину потрібно ополіскувати в душі, а якщо на вулиці спека, то по кілька разів. Не використовуй зволожувальні олійки для тіла чи вологі серветки у зоні підгузка. Адже перші ще більше закупорюють потові залози, а серветки збільшують подразнення. Після кожного випорожнення підмивай дитину звичайною водою, а якщо подразнення сильне в області підгузка — використовуй креми, у складі яких є цинк. Одягай дитину в легкий одяг з натуральних тканин, який не тисне, вдома можна ходити без підгузка, вчасно змінюй підгузок. Одягай дитину на 1 шар більше одягу, ніж себе, якщо ти вкриваєш маля у візку.

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