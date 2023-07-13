Як боротися з пітницею у дітей та як її виявити: пояснює лікар

Пітниця — це висипи, що з’являються на шкірі після перегрівання. З метою зниження температури тіла збільшується потовиділення. Тому, якщо дитина або доросла людина пітніє забагато, пори забиваються та з’являється висипка.
Відомо, що появі пітниці сприяє тісний та синтетичний одяг, використання жирних кремів. Як боротися з пітницею: ознаки та симптоми захворювання — читай в матеріалі.
Пітниця на шкірі виникає у формі висипів, зазвичай, червоного кольору. Однак все залежить від того, яка частина вивідної протоки потової залози закупорена. Частіше за все виникає у ділянках природних складок. Наприклад, на шиї, спині, пахвовій ділянці, за вушками, у ліктьових та підколінних згинах.
Крім цього, її можна помітити в місцях, куди не проникає повітря (у дітей — під памперсом). Пітниця у дорослих виникає не так часто, як в дітей.
Малята частіше за все страждають на пітницю тому, що в їхньому тілі ще недосконала терморегуляція. Важливо, що шкіра дітей більш вразлива до дій високих температур.
За словами педіатра Оксани Гаврилюк, пітниця й справді проявляється у діток перших років життя внаслідок перегрівання (спека, лихоманка), високої вологості, надмірної активності, тому що шкіра дуже чутлива, а потові залози недостатньо сформовані.
Лікарка виділяє такі основні симптоми:
Педіатр радить дотримуватися таких правил:
Якщо тебе тривожить сухість шкіри, радимо прочитати наш матеріал про атопічний дерматит.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.