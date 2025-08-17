От экскурсии до курсов: как мужчине готовиться к рождению ребенка

Сейчас общество имеет в доступе в разы больше информации, чем раньше. Это касается здоровья и рождения детей в частности. Еще 30-50 лет назад мы никогда бы не подумали, что мужчины будут ходить на роды, читать разнообразную литературу по подготовке к беременности и тем более готовиться к беременности и родам со своей стороны.

К счастью, все больше мужчин осознают, что во многих аспектах здоровье и генетика ребенка зависит именно от них, поэтому ответственно относятся к будущей роли отца. Издание Elle поделилось, почему мужчины должны готовиться к рождению ребенка вместе с партнершей.

Почему и мужчины должны готовиться к рождению ребенка: мнение акушера-гинеколога

За свою медицинскую практику акушер-гинеколог Вальдемар Надежко увидел и прошел многое: принимал роды под Rammstein, консультировал женщину, которая рожала в машине и даже видел, как выходили девочку весом 600 г.

В своей книге мужчина изложил, что именно проходит женщина во время беременности и родов, и как проживает послеродовой период. Надежко пишет и о том, почему мужчины тоже должны готовиться к рождению ребенка. Врач объяснял все на примерах его практики.

Забегая вперед, сразу скажу, что я не просто “за” партнерские роды, на которых присутствует отец ребенка, я — их ярый поклонник.

В момент родов мужчина выполняет важнейшую функцию для женщины — ее поддержку. Но не менее важно быть опорой и в момент беременности. Хотя сейчас это труднее, ведь сотни тысяч мужчин служат в армии и не всегда могут попасть на роды.

Врач объясняет, что общество в вопросах рождения детей прошло трансформацию в положительную сторону, и поэтому все больше беременных женщин приходят на лекции вместе с мужчинами. Более сознательно к рождению детей подходят мужчины 30-40 лет.

Речь идет и об осознании ответственности. Мужчины осознают свой равноправный и важный подход к отцовству. Показывают готовность и принимают на себя обязанности.

Для пары, рожающей ребенка, совместная подготовка к родам и об уменьшении уровня тревоги. У мужчины больше понимания, что происходит с партнершей, какие этапы она проходит, он имеет больше навыков о том, как ухаживать за малышом и что ему может понадобиться.

К тому же это помогает понять будущую роль отца и лучше подготовиться к ней.

Часто родители могут пройти экскурсию по родильному отделению, посмотреть, где будет рожать женщина, в какой палате она будет жить и познакомиться с врачами. Так уровень тревоги и чувства неизвестности будет ниже.

Кроме этого, речь идет и о понимании партнерши. Мужчины иначе реагируют на проявления беременности, если знают, что чувствует женщина в определенные моменты. Они знакомы с гормональными перепадами настроения, сложностями восстановления после родов и т.д.

Влияние на принятие решений тоже зависит от того, готовится ли отец к появлению ребенка. Беременные женщины и роженицы могут резче реагировать на события вокруг и принимать решения на эмоциях. В такой период женщине требуется эмоционально устойчивый партнер.

В то же время я не говорю, что мужчина должен знать все о беременности, родах и уходе за ребенком в малейших мелочах. Достаточно общего понимания.

Мужчинам, которые хотят сознательно подготовиться к отцовству, акушер-гинеколог Вальдемар Надежко советует следующее:

Задавать вопросы любимой и врачу. Важно активно слушать на лекциях и курсах по отцовству, консультациям врача. И спрашивать обо всем непонятном и важном. Эти знания усилят тебя как отца. Проявлять гибкость и терпение. Учитывая изменения в женском организме во время создания новой жизни, мужчины могут переживать вместе с женой очень разные эмоциональные перепады. В конце концов, все станет на свои места, но женщине нужно в этом помочь. Прислушиваться к себе и партнерше. Заботься, спрашивай о помощи и нуждах. Обсуждайте общие переживания и ожидания.

Так можно облегчить беременность и роды себе и жене. А еще получить больше опыта до момента появления ребенка на свет.

Мы рассказывали, как еще будущий папа должен готовиться к рождению ребенка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!