Від екскурсії до курсів: як чоловіку готуватися до народження дитини

Нині суспільство має у доступі в рази більше інформації, ніж колись. Це стосується здоров’я і народження дітей зокрема. Ще 30-50 років тому ми ніколи б не подумали, що чоловіки ходитимуть на пологи, читатимуть різноманітну літературу з підготовки до вагітності і тим паче — готуватимуться до вагітності й пологів зі свого боку.

На щастя, все більше чоловіків усвідомлюють, що в багатьох аспектах здоров’я і генетика дитини залежить саме від них, тож відповідально ставляться до майбутньої ролі батька. Видання Elle поділилося, чому чоловіки мають готуватися до народження дитини разом із партнеркою.

Чому і чоловіки мають готуватися до народження дитини: думка акушера-гінеколога

За свою медичну практику акушер-гінеколог Вальдемар Надіжко побачив і пройшов багато: приймав пологи під Rammstein, консультував жінку, яка народжувала в машині і навіть бачив, як виходили дівчинку вагою 600 г.

У власній книзі чоловік виклав, що саме проходить жінка під час вагітності та пологів, і як проживає післяпологовий період. Надіжко пише і про те, чому чоловіки теж мають готуватися до народження дитини. Лікар пояснював усе на прикладах з його практики.

Забігаючи наперед, одразу скажу, що я не просто “за” партнерські пологи, на яких присутній батько дитини, я — ​їхній палкий прихильник.

У момент пологів чоловік виконує найважливішу функцію для жінки — її підтримку. Проте не менш важливо бути опорою і в моменти вагітності. Хоча нині це важче, адже сотні тисяч чоловіків нині служать у війську і не завжди можуть потрапити на пологи.

Лікар пояснює, що суспільство у питаннях народження дітей, пройшло трансформацію у позитивний бік, і тому все більше вагітних жінок приходять на лекції разом із чоловіками. Більш свідомо до народження дітей підходять чоловіки віком 30-40 років.

Йдеться і про усвідомлення відповідальності. Чоловіки усвідомлюють свій рівноправний і важливий підхід до батьківства. Показують готовність та беруть на себе обов’язки.

Для пари, яка народжує дитину, спільна підготовка до пологів це і про зменшення рівня тривоги. Чоловік має більше розуміння, що відбувається з партнеркою, які етапи вона проходить, має більше навичок у тому, як доглядати за малюком і що йому може знадобитися.

До того ж це допомагає усвідомити майбутню роль батька і краще підготуватися до неї.

Часто батьки можуть пройти екскурсію пологовим відділенням, подивитися, де народжуватиме жінка, в якій палаті вона житиме та познайомитися з лікарями. Так рівень тривоги та відчуття невідомого буде нижчим.

Крім цього, йдеться і про розуміння партнерки. Чоловіки по-іншому реагують на прояви вагітності, якщо знають, що відчуває жінка в певні моменти. Він ознайомлений з гормональними перепадами настрою, складнощами відновлення після пологів тощо.

Вплив на ухвалення рішень теж залежить від того, чи готується батько до появи дитини. Вагітні жінки та породіллі можуть різкіше реагувати на події навколо і на емоціях ухвалювати рішення. У такий період жінці потрібен емоційно стійкий партнер.

Водночас я не кажу, що чоловік має знати про вагітність, пологи та догляд за дитиною в найменших дрібницях. Достатньо загального розуміння.

Чоловікам, які хочуть свідомо підготуватися до батьківства, акушер-гінеколог Вальдемар Надіжко радить таке:

Ставити питання коханій і лікарю. Важливо активно слухати на лекціях та курсах з батьківства, консультаціях лікаря. І питати про все незрозуміле та важливе. Ці знання посилять тебе як батька. Виявляти гнучкість і терпіння. З огляду на зміни у жіночому організмі під час створення нового життя, чоловіки можуть переживати разом із дружиною дуже різні емоційні перепади. Зрештою все стане на свої місця, однак жінці потрібно в цьому допомогти. Прислуховуйся до себе і партнерки. Піклуйся, запитуй про допомогу і потреби. Обговорюйте спільні переживання та очікування.

Так можна полегшити вагітність і пологи собі та дружині. А ще — отримати більше досвіду до моменту появи дитини на світ.

