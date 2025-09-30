Перші ознаки вагітності: що варто знати жінкам?

Планування вагітності — дуже відповідальний процес, до якого варто поставитись з усією відповідальністю.

Жінки, що планують завагітніти, ведуть календарі овуляції, роблять тести, проходять різноманітні обстеження та підтримують організм прийомом вітамінних добавок і очікують помітити такі бажані ознаки вагітності.

Гінекологи, тести, аналізи та УЗД існували не завжди, але жіночий організм вміє сповістити про зародження нового життя.

Ранні симптоми вагітності

Перші ознаки запліднення зазвичай стають помітними на 7-8 день. Їхня поява в кожної жінки індивідуальна й залежить від особливостей організму. У когось симптоми стають помітними вже у перший тиждень, а в інших від моменту зачаття може пройти до трьох тижнів.

Гінекологи відмічають, що на 7-й день можуть з’являтися виділення рожевого кольору. У них немає нічого небезпечного, адже це свідчення імплантаційного процесу, що відбувся.

Найімовірнішою ознакою настання вагітності завжди слугувала затримка циклу менструацій. Але найперше жінку турбує слабкість, ранкова нудота, порушення сну, зміни настрою, харчовий розлад.

Все це відбувається з організмом жінки через гормональні зміни. Перші тижні вагітності організм адаптується до нового стану, тому виникає звична симптоматика вагітності:

збільшення та чутливість грудей;

потемніння ареоли сосків;

здуття кишківника, пронос;

набряки та судоми ніг;

вираженість судинного малюнка на молочних залозах;

підвищена стомлюваність;

часте сечовипускання;

зміна смакових уподобань;

погана пам’ять.

Про настання вагітності може також свідчити підвищена температура тіла в межах 37-37,5 градусів. У вагітної жінки також загострюється нюх, тому багато звичних запахів здатні викликати відразу.

Як підтримати організм під час вагітності?

Після зачаття дитини всі системи органів починають працювати на ріст і розвиток плоду. Всі поживні речовини надходять з організму матері, тому їхній запас повинен щодня поновлюватись. Для цього необхідно переглянути раціон і збагатити його свіжими овочами, фруктами, ягодами, м’ясом, рибою. Це дозволяє уникнути розвитку дефіцитів вітамінів і мінералів та забезпечує нормальний розвиток плоду.

Додатковим джерелом мікроелементів є комплексні добавки, в складі яких вітаміни С, Е, Д, залізо, кальцій і т.д.

Наприклад, Елевіт® Комплекс 1 виготовлений спеціально для забезпечення мами й малюка всіма необхідними речовинами. Його можна використовувати для насичення вітамінами та мінералами у процесі підготовки організму до вагітності.

Майбутній мамі також необхідно більше відпочивати, уникати стресових ситуацій та добре висипатися. Позитивні емоції важливі не тільки для жінки, але й для дитини, яка повністю залежна від мами.

Список використаної літератури:

Jarvis, S., & Nelson-Piercy, C. (2014). Common symptoms and signs during pregnancy. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine , 24 (8), 245-249. Shampo, M. A. (2001). Tests, signs, and indications of pregnancy. Urogynecology, 7(3), 133-135. Kurmacheva, N. A., Rogozhina, I. E., Chernenkov, Y. V., & Panina, O. S. (2018). Efficacy of Elevit® Vitamin-Mineral Complex Pronatal from early pregnancy for improvement of obstetric and perinatal outcomes. Gynecology, 20(4), 19-25.

За словами лікарів, попри війну, кризу та тривоги, все більше пар починають планування вагітності завчасно. Вони хочуть перестрахуватись, аби уникнути неприємних наслідків. Як підготуватися до вагітності та що варто врахувати — у наступному матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!