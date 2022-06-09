Объясняй, обнимай, воспроизводи домашние традиции: как поддержать ребенка, который скучает по дому

Из-за войны в Украине за границу выехали многие родители с детьми. Малыш может быть растерян, расстроен и не понимать, почему пришлось покинуть родной дом.
Для ребенка за границей все новое: язык, люди, традиции и т.д. Он может все больше хотеть вернуться домой, плакать и скучать по родным.
Поэтому задача родителей – успокоить и поддержать сына или дочь. В UNICEF поделились советами, как правильно поддержать ребенка, который скучает по своему дому.
Помни, что эмоциональное состояние ребенка зависит от его окружения, то есть от тебя и ближайших родственников, которые находятся рядом.
Когда ребенок задает вопрос: “Когда мы вернемся домой?” или “Когда мы увидим папу?” — нормально не знать ответа на них.
Однако не стоит давать ребенку обещания, которые ты не в состоянии выполнить.
Однако не стоит давать ребенку обещания, которые ты не в состоянии выполнить.
Не стоит говорить: “Мы вернемся домой через месяц” и т.д., ведь это от тебя не зависит. А ребенок будет злиться и может меньше верить тебе в будущем.
Прежде всего, нужно объяснить ребенку, почему вы покинули свой дом и находитесь в безопасном месте. Например, потому что здесь нет взрывов. Также нужно объяснить, почему папа или другой член семьи, служащий в ВСУ и ТРО, находится не с вами.
Чтобы помочь ребенку побороть грусть за родными, предложи ему нарисовать рисунок папе/бабушке/дедушке и скажи, что обязательно пришлешь его им.
Поддерживай связь с родными: по телефону или по видеосвязи. Ребенок тоже должен иметь возможность общаться с теми, за кем скучает. Также предложи поиграть в игру, в которую ребенок играл с папой или бабушкой.
Если же твой малыш скучает по игрушке, что осталась дома, попробуй найти замену.
Если же твой малыш скучает по игрушке, что осталась дома, попробуй найти замену.
Также необходимо дать ребенку возможность скучать. Поддержи его, можно сказать: “Я понимаю тебя и то, почему тебе грустно, мне тоже грустно”.
Попробуй нарисовать вместе с ребенком грустного смайлика и спроси: “Что хотел бы сделать этот смайлик, чтобы ему стало лучше?”
Попробуй нарисовать вместе с ребенком грустного смайлика и спроси: “Что хотел бы сделать этот смайлик, чтобы ему стало лучше?”
Если ребенок долгое время плачет, важно создать безопасное место, куда он может прятаться, чтобы грустить и вспоминать дом. Если состояние ребенка не изменится в течение трех недель, очень важно обратиться за помощью к профессиональному психологу.
Старайся соблюдать тот режим дня, который был дома: утренние процедуры, прогулки, сказка на ночь, сон и т.д. Но не забывай обнимать малыша.
Опять же, самое главное – это объяснить, почему вы покинули дом. Расскажи, почему во время войны мужчинам важно оставаться в стране, а женщинам и детям выезжать в безопасное место. Подчеркивай, что Украина и мир делают все возможное, чтобы война закончилась.
В такой стрессовой ситуации дети могут играть “в войну” — это нормально, это способ проживания этих событий. Однако важно следить за выражением агрессии:
Во время таких игр следует следить, чтобы дети не вредили друг другу. В случае, когда ребенку трудно справиться с агрессией и он направляет ее на себя или на других, важно обратиться за помощью к профессиональному психологу.
Также предложи своим малышу сделать открытку для тех, кто остался дома, помоги сочинить историю о том, что он пережил. Поддерживай связь с родными и давай ребенку общаться.
Ограничь чтения новостей и их обсуждение в присутствии ребенка.
Ограничь чтения новостей и их обсуждение в присутствии ребенка.
Не забывай, что ребенку нужно прожить свои эмоции, так что дай ему возможность поскучать, поддержи его и скажи, что понимаешь. Старайся делать все те же вещи, что были дома, общайся с ребенком и обнимай его.
Если подросток не хотел покидать дом и скучает по нему, объясни ему, почему важно было уехать в безопасное место.
Проговори с ним о сложившейся ситуации. Акцентируй на том, что оставшимся в Украине родным будет спокойнее, если вы будете находиться за границей.
Подросток уже почти взрослый человек, поэтому определи время для новостей и обсуждай их с ребенком. Содействуй общению подростка со сверстниками с помощью видеосвязи и в оффлайне. Поддерживай связь с родными.
Создай пространство для разговоров, где бы ребенок может поговорить с тобой и поделиться волнениями. Воспроизводи домашние традиции или создай новые: общие прогулки или чаепитие, совместное чтение или просмотр кино.
Когда подросток начинает плакать, то не говори: “Не плачь” или “Прекрати об этом думать”. Наоборот — поддержи и дай прожить эмоции.
Когда подросток начинает плакать, то не говори: “Не плачь” или “Прекрати об этом думать”. Наоборот — поддержи и дай прожить эмоции.
Предложи вступить в группу психологической поддержки или сходить к психологу. И обнимай своего ребенка, если он этого желает и нуждается.
Дети очень сильно волнуются, ведь события сегодняшнего дня для них большой стресс. Поэтому даже могут возникнуть нервные тики. Раньше мы рассказывали о нервных тиках у детей: причины возникновения и лечения.
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