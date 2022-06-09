Объясняй, обнимай, воспроизводи домашние традиции: как поддержать ребенка, который скучает по дому

Из-за войны в Украине за границу выехали многие родители с детьми. Малыш может быть растерян, расстроен и не понимать, почему пришлось покинуть родной дом.

Для ребенка за границей все новое: язык, люди, традиции и т.д. Он может все больше хотеть вернуться домой, плакать и скучать по родным.

Поэтому задача родителей – успокоить и поддержать сына или дочь. В UNICEF поделились советами, как правильно поддержать ребенка, который скучает по своему дому.

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Помни, что эмоциональное состояние ребенка зависит от его окружения, то есть от тебя и ближайших родственников, которые находятся рядом.

Когда ребенок задает вопрос: “Когда мы вернемся домой?” или “Когда мы увидим папу?” — нормально не знать ответа на них.

Однако не стоит давать ребенку обещания, которые ты не в состоянии выполнить.

Не стоит говорить: “Мы вернемся домой через месяц” и т.д., ведь это от тебя не зависит. А ребенок будет злиться и может меньше верить тебе в будущем.

Как поддержать ребенка дошкольного возраста

Прежде всего, нужно объяснить ребенку, почему вы покинули свой дом и находитесь в безопасном месте. Например, потому что здесь нет взрывов. Также нужно объяснить, почему папа или другой член семьи, служащий в ВСУ и ТРО, находится не с вами.

Чтобы помочь ребенку побороть грусть за родными, предложи ему нарисовать рисунок папе/бабушке/дедушке и скажи, что обязательно пришлешь его им.

Поддерживай связь с родными: по телефону или по видеосвязи. Ребенок тоже должен иметь возможность общаться с теми, за кем скучает. Также предложи поиграть в игру, в которую ребенок играл с папой или бабушкой.

Если же твой малыш скучает по игрушке, что осталась дома, попробуй найти замену.

Также необходимо дать ребенку возможность скучать. Поддержи его, можно сказать: “Я понимаю тебя и то, почему тебе грустно, мне тоже грустно”.

Попробуй нарисовать вместе с ребенком грустного смайлика и спроси: “Что хотел бы сделать этот смайлик, чтобы ему стало лучше?”

Если ребенок долгое время плачет, важно создать безопасное место, куда он может прятаться, чтобы грустить и вспоминать дом. Если состояние ребенка не изменится в течение трех недель, очень важно обратиться за помощью к профессиональному психологу.

Старайся соблюдать тот режим дня, который был дома: утренние процедуры, прогулки, сказка на ночь, сон и т.д. Но не забывай обнимать малыша.

Как поддержать ребенка младшего школьного возраста

Опять же, самое главное – это объяснить, почему вы покинули дом. Расскажи, почему во время войны мужчинам важно оставаться в стране, а женщинам и детям выезжать в безопасное место. Подчеркивай, что Украина и мир делают все возможное, чтобы война закончилась.

В такой стрессовой ситуации дети могут играть “в войну” — это нормально, это способ проживания этих событий. Однако важно следить за выражением агрессии:

нельзя направлять злость на себя;

нельзя направлять злость на других.

Во время таких игр следует следить, чтобы дети не вредили друг другу. В случае, когда ребенку трудно справиться с агрессией и он направляет ее на себя или на других, важно обратиться за помощью к профессиональному психологу.

Также предложи своим малышу сделать открытку для тех, кто остался дома, помоги сочинить историю о том, что он пережил. Поддерживай связь с родными и давай ребенку общаться.

Ограничь чтения новостей и их обсуждение в присутствии ребенка.

Не забывай, что ребенку нужно прожить свои эмоции, так что дай ему возможность поскучать, поддержи его и скажи, что понимаешь. Старайся делать все те же вещи, что были дома, общайся с ребенком и обнимай его.

Как поддержать подростка

Если подросток не хотел покидать дом и скучает по нему, объясни ему, почему важно было уехать в безопасное место.

Проговори с ним о сложившейся ситуации. Акцентируй на том, что оставшимся в Украине родным будет спокойнее, если вы будете находиться за границей.

Подросток уже почти взрослый человек, поэтому определи время для новостей и обсуждай их с ребенком. Содействуй общению подростка со сверстниками с помощью видеосвязи и в оффлайне. Поддерживай связь с родными.

Создай пространство для разговоров, где бы ребенок может поговорить с тобой и поделиться волнениями. Воспроизводи домашние традиции или создай новые: общие прогулки или чаепитие, совместное чтение или просмотр кино.

Когда подросток начинает плакать, то не говори: “Не плачь” или “Прекрати об этом думать”. Наоборот — поддержи и дай прожить эмоции.

Предложи вступить в группу психологической поддержки или сходить к психологу. И обнимай своего ребенка, если он этого желает и нуждается.

Дети очень сильно волнуются, ведь события сегодняшнего дня для них большой стресс. Поэтому даже могут возникнуть нервные тики. Раньше мы рассказывали о нервных тиках у детей: причины возникновения и лечения.

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