Стресс и нежелание учиться? Как помочь ребенку адаптироваться в школе — советы для родителей

Школа для ребенка может сразу стать органической и благоприятной средой с друзьями, жаждой обучения и общения. Однако не всем детям удается с самого начала адаптироваться к новым условиям. Читай в материале, как родителям помочь ребенку адаптироваться в школе — важные советы.
УП.Життя и психологи Светлана Ройз и Анна Покровская рассказали, как родители могут помочь ребенку адаптироваться к школе. Родители поделились распространенными проблемами детей, такими как отсутствие мотивации, невозможность усидеть на уроках, проявления агрессии и раздражительности.
Дети адаптируются по-разному, у кого-то этот этап длится до сих пор, на втором месяце обучения. А кто-то вливается в новые условия очень быстро.
Мама первоклассницы Наталья Бушковская говорит, что помогли первая встреча с учительницей, которая смогла подружить детей и создать теплую атмосферу, а также домашние ритуалы — сбор рюкзака вместе, провожание в школу, любимые игрушки ребенка с собой в школе.
Детский психолог Анна Покровская говорит, адаптация ребенка в школе есть физическая и психоэмоциональная. К физической относят развитие мелкой и крупной моторики, умение ребенка чувствовать свое тело, контролировать эмоции и знать, когда чувствуешь усталость. Многие дети в таком возрасте не могут различать эмоции и чувства.
Бывает так, что когда ребенок попадает в школу, начинает ощущать столь большой уровень тревоги, что забывает ходить в туалет, переутомляется. Поэтому для мягкой адаптации родители должны готовить ребенка и в этих аспектах, — говорит психолог.
Бывает так, что когда ребенок попадает в школу, начинает ощущать столь большой уровень тревоги, что забывает ходить в туалет, переутомляется. Поэтому для мягкой адаптации родители должны готовить ребенка и в этих аспектах, — говорит психолог.
Если у ребенка были проблемы с пищеварением или другими аспектами здоровья, следует проконсультироваться у врачей, они дадут конкретные советы по адаптации ребенка в школе.
Физически вынести нагрузку, сидя за партой, сложно даже школьникам младшей школы. Трудно потому, что дети не могут удовлетворить свою потребность в движении. Ведь очень многие педагоги требуют, чтобы ребенок ровно сидел, поднимал руку, держал спину.
Физически вынести нагрузку, сидя за партой, сложно даже школьникам младшей школы. Трудно потому, что дети не могут удовлетворить свою потребность в движении. Ведь очень многие педагоги требуют, чтобы ребенок ровно сидел, поднимал руку, держал спину.
Поэтому родители должны готовить ребенка эмоционально и физически, но подход раннего обучения и погружения в этот процесс не всегда срабатывает, потому что дети могут потерять мотивацию и интерес к учебе. Помочь может спорт — так у ребенка будет возможность тратить энергию и развиваться дополнительно.
Родителям следует учитывать эмоциональное состояние ребенка, а не сначала спрашивать об успехах в школе и какие оценки ему поставили. К тому же, школа — лишь новый этап в жизни, а не конец детства. Поэтому обучение не должно становиться ключевым в деятельности ребенка.
Если у родителей есть возможность устроить для детей-одноклассников неформальное общение — встречи, прогулки, квесты и игры вне школы, это поможет детям подружиться и воспринимать друг друга лучше.
Чтобы облегчить процесс адаптации в школе, психолог Светлана Ройз советует придерживаться следующих правил:
Детям важно почувствовать и услышать от родителей, что они способны учиться, способны хоть что-то контролировать и создавать в мире, который невозможно проконтролировать и который разрушается. Это вроде бы общие слова, но они важны, — говорит психолог.
Детям важно почувствовать и услышать от родителей, что они способны учиться, способны хоть что-то контролировать и создавать в мире, который невозможно проконтролировать и который разрушается. Это вроде бы общие слова, но они важны, — говорит психолог.
В новых условиях дети могут демонстрировать гиперактивность или заторможенность, разные реакции, например, раздражение или агрессию. Эти процессы являются нормальными и частью адаптации. Родители же могут их обсуждать с ребенком и направлять в правильную сторону.
Раньше мы рассказывали, что делать, если твой ребенок буллит других.
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