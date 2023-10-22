Родительство

Стресс и нежелание учиться? Как помочь ребенку адаптироваться в школе — советы для родителей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 октября 2023, 12:00
Як допомогти дитині адаптуватися у школі — поради батькам
Фото: Unsplash

Больше новостей
Плацинди з гарбузом: рецепт
Плацинды с тыквой: рецепт молдавского блюда в духовке и на сковороде
довідка про несудимість
Можно сделать в несколько кликов: как получить справку о несудимости
Що робити при судомах в ногах
Что делать при судорогах в ногах? Рассказываем, почему они возникают и как себе помочь
Місячний посівний календар садівника-городника на жовтень 2023
Удели внимание не только сбору урожая, но и уходу за огородом! Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года
Смотреть больше

Материалы по теме

Коли осінні канікули в Україні 2023: дата початку та закінчення
Дети уже их ждут: когда начнутся осенние каникулы 2023 в Украине
Хвилювання за те, чого ще не сталося
Беспокоишься за то, что еще не произошло? Почему возникает это чувство и как с ним справиться
Лана Тиграна
Большинство идет туда за хайпом, а не ради детей. Победительница Супермамы рассказала о жизни после проекта
Как пережить развод во время войны
Развод между нами: почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт

Видео
0:03:10
Історія Миколи Волошина

Пережил даже Гитлера и собирается пережить Путина! История 82-летнего Николая из Новояковлевки
Нова пошта термінал Харків
Удар по терминалу Новой почты под Харьковом: подробности трагедии и количество жертв на утро
0:05:55
Ленд-ліз для України
Почему ленд-лиз не работает? Зачем на самом деле он нужен и как это влияет на помощь Украине
0:03:10
Одеса, мовний закон
Чому не державною? В Одессе демонтируют русскоязычные вывески
0:03:41
Ярослав Бердников: історія прикордонника про полон та довгу реабілітацію
Постоянной темой для общения была еда — история несокрушимого пограничника о российском плену
0:03:24
командир взводу БпЛА на псевдо Якір
Разбирается во всех видах дронов! История командира взвода БпЛА с позывным Якорь
0:08:20
військовий рекрутинг
Желающих служить – тысячи! Как работает военный рекрутинг и почему он эффективнее военкоматов
0:04:38
COVID-19 циркулює паралельно з грипом
COVID-19 циркулирует параллельно с гриппом — как уберечься людям в возрасте старше 60
0:06:15
Нова хвиля штурмів росіян: ситуація в Авдіївці 20 жовтня
Новая волна мощных штурмов. Последние новости с Авдеевского направления 20 октября — ситуация на фронте
Карта бойових дій в Україні сьогодні 20.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 20 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Стресс и нежелание учиться? Как помочь ребенку адаптироваться в школе — советы для родителей
Читать дальше
Зима в дороге. Как выбрать обогреватель для дома — виды и характеристики
Коли осінні канікули в Україні 2023: дата початку та закінчення
Читать дальше
Дети уже их ждут: когда начнутся осенние каникулы 2023 в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь