Стресс и нежелание учиться? Как помочь ребенку адаптироваться в школе — советы для родителей

Школа для ребенка может сразу стать органической и благоприятной средой с друзьями, жаждой обучения и общения. Однако не всем детям удается с самого начала адаптироваться к новым условиям. Читай в материале, как родителям помочь ребенку адаптироваться в школе — важные советы.

Как помочь ребенку адаптироваться в школе — советы родителям

УП.Життя и психологи Светлана Ройз и Анна Покровская рассказали, как родители могут помочь ребенку адаптироваться к школе. Родители поделились распространенными проблемами детей, такими как отсутствие мотивации, невозможность усидеть на уроках, проявления агрессии и раздражительности.

Дети адаптируются по-разному, у кого-то этот этап длится до сих пор, на втором месяце обучения. А кто-то вливается в новые условия очень быстро.

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Мама первоклассницы Наталья Бушковская говорит, что помогли первая встреча с учительницей, которая смогла подружить детей и создать теплую атмосферу, а также домашние ритуалы — сбор рюкзака вместе, провожание в школу, любимые игрушки ребенка с собой в школе.

Детский психолог Анна Покровская говорит, адаптация ребенка в школе есть физическая и психоэмоциональная. К физической относят развитие мелкой и крупной моторики, умение ребенка чувствовать свое тело, контролировать эмоции и знать, когда чувствуешь усталость. Многие дети в таком возрасте не могут различать эмоции и чувства.

Бывает так, что когда ребенок попадает в школу, начинает ощущать столь большой уровень тревоги, что забывает ходить в туалет, переутомляется. Поэтому для мягкой адаптации родители должны готовить ребенка и в этих аспектах, — говорит психолог.

Если у ребенка были проблемы с пищеварением или другими аспектами здоровья, следует проконсультироваться у врачей, они дадут конкретные советы по адаптации ребенка в школе.

Физически вынести нагрузку, сидя за партой, сложно даже школьникам младшей школы. Трудно потому, что дети не могут удовлетворить свою потребность в движении. Ведь очень многие педагоги требуют, чтобы ребенок ровно сидел, поднимал руку, держал спину.

Поэтому родители должны готовить ребенка эмоционально и физически, но подход раннего обучения и погружения в этот процесс не всегда срабатывает, потому что дети могут потерять мотивацию и интерес к учебе. Помочь может спорт — так у ребенка будет возможность тратить энергию и развиваться дополнительно.

Родителям следует учитывать эмоциональное состояние ребенка, а не сначала спрашивать об успехах в школе и какие оценки ему поставили. К тому же, школа — лишь новый этап в жизни, а не конец детства. Поэтому обучение не должно становиться ключевым в деятельности ребенка.

Если у родителей есть возможность устроить для детей-одноклассников неформальное общение — встречи, прогулки, квесты и игры вне школы, это поможет детям подружиться и воспринимать друг друга лучше.

Чтобы облегчить процесс адаптации в школе, психолог Светлана Ройз советует придерживаться следующих правил:

Настройка рутины и режима дня. Начать просыпаться в определенное время заранее, а не с начала школы. Дать ребенку возможность самостоятельно собираться в школу — выбирать одежду, складывать учебники и подобное. Ребенку лучше иметь свое “рабочее” пространство. Проговорите безопасность. Покажи ребенку, где есть укрытие, что делать в случае тревоги, когда звонить маме или папе. Следует показать ребенку в школе, где находится столовая, туалет, укрытие. Показать, что это пространство безопасное. Отношения со сверстниками. Ребенку следует рассказать, что другие могут испытывать тревогу или радость от обучения офлайн/онлайн. Подготовить его к разным реакциям. Научить озвучивать свои мысли и переживания. Поговорить о самооценке и чувствах ребенка. Школа может вызвать у ребенка чувство стресса или тревоги, низкой самооценки. Родителям следует проговаривать с ребенком все, что он чувствует, объяснять и поддерживать.

Детям важно почувствовать и услышать от родителей, что они способны учиться, способны хоть что-то контролировать и создавать в мире, который невозможно проконтролировать и который разрушается. Это вроде бы общие слова, но они важны, — говорит психолог.

В новых условиях дети могут демонстрировать гиперактивность или заторможенность, разные реакции, например, раздражение или агрессию. Эти процессы являются нормальными и частью адаптации. Родители же могут их обсуждать с ребенком и направлять в правильную сторону.

Раньше мы рассказывали, что делать, если твой ребенок буллит других.

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