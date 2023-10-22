Батьківство

Стрес та небажання вчитися? Як допомогти дитині адаптуватися у школі — поради для батьків

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Жовтня 2023, 12:00
Як допомогти дитині адаптуватися у школі — поради батькам
Фото: Unsplash

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