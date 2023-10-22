Стрес та небажання вчитися? Як допомогти дитині адаптуватися у школі — поради для батьків

Школа для дитини може відразу стати органічним та сприятливим середовищем із друзями, жагою до навчання та спілкуванням. Однак не всім дітям вдається від початку адаптуватися до нових умов. Читай у матеріалі, як батькам допомогти дитині адаптуватися у школі — важливі поради.
УП.Життя та психологині Світлана Ройз і Анна Покровська розповіли, як батьки можуть допомогти дитині адаптуватися до школи. Батьки поділилися поширеними проблемами дітей, як-от відсутність мотивації, неможливість всидіти на уроках, прояви агресії та дратівливості.
Діти адаптуються по-різному, у когось цей етап триває досі, на другому місяці навчання. А хтось вливається у нові умови дуже швидко.
Мама першокласниці Наталія Бушковська каже, допомогли перша зустріч зі вчителькою, яка змогла подружити дітей та створити теплу атмосферу, а також домашні ритуали — збирання рюкзака разом, проводжання до школи, улюблені іграшки дитини з собою у школі.
Дитяча психологиня Анна Покровська каже, адаптація дитини у школі є фізична та психоемоційна. До фізичної відносять розвиток дрібної та великої моторики, вміння дитини відчувати своє тіло, контролювати емоції, та знати, коли відчуваєш утому. Багато діток у такому віці не можуть розрізняти емоції та відчуття.
Буває так, що коли дитина потрапляє в школу, починає відчувати настільки великий рівень тривоги, що забуває ходити до туалету, перевтомлюється. Тому для мʼякої адаптації батьки повинні готувати дитину і в тих аспектах, — каже психологиня.
Буває так, що коли дитина потрапляє в школу, починає відчувати настільки великий рівень тривоги, що забуває ходити до туалету, перевтомлюється. Тому для мʼякої адаптації батьки повинні готувати дитину і в тих аспектах, — каже психологиня.
Якщо у дитини були чи є проблеми з травленням або іншими аспектами здоров’я, варто проконсультуватися в лікарів, вони дадуть конкретні поради щодо адаптації дитини у школі.
Фізично винести навантаження, сидячи за партою, складно навіть школярам молодшої школи. Складно тому, що діти не можуть задовольнити свою потребу у русі. Адже дуже багато педагогів вимагають, щоб дитина рівно сиділа, підіймала руку, тримала спину.
Фізично винести навантаження, сидячи за партою, складно навіть школярам молодшої школи. Складно тому, що діти не можуть задовольнити свою потребу у русі. Адже дуже багато педагогів вимагають, щоб дитина рівно сиділа, підіймала руку, тримала спину.
Тому батьки мають готувати дитину емоційно та фізично, але підхід раннього навчання та занурення у цей процес спрацьовує не завжди, бо діти можуть втратити мотивацію та цікавість до навчання. Допомогти може спорт — так дитина матиме можливість витрачати енергію та розвиватися додатково.
Батькам слід зважати на емоційний стан дитини, а не спершу питати про успіхи у школі та які оцінки їй поставили. До того ж школа — лише новий етап у житті, а не кінець її дитинства. Тому навчання не має ставати ключовим у діяльності дитини.
Якщо у батьків є можливість влаштувати для дітей-однокласників неформальне спілкування — зустрічі, прогулянки, квести та ігри поза школою, це допоможе дітям подружитися та сприймати одне одного краще.
Аби полегшити процес адаптації у школі, психологиня Світлана Ройз радить дотримуватися таких правил:
Дітям важливо відчути та почути від батьків, що вони здатні вчитися, здатні хоч щось контролювати та створювати у світі, який неможливо проконтролювати і який руйнується. Це начебто загальні слова, але вони важливі, — каже психологиня.
Дітям важливо відчути та почути від батьків, що вони здатні вчитися, здатні хоч щось контролювати та створювати у світі, який неможливо проконтролювати і який руйнується. Це начебто загальні слова, але вони важливі, — каже психологиня.
У нових умовах діти можуть демонструвати гіперактивність або загальмованість, різні реакції, наприклад, роздратування чи агресію. Ці процеси є нормальними, і частиною адаптації. Батьки ж можуть їх обговорювати з дитиною та скеровувати у правильний бік.
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