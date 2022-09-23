Избавиться от деления на невидимок и монстров: как сделать видимой проблему буллинга и решить ее навсегда

По статистике ЮНИСЕФ, 67% украинских детей в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга. 48% никому не рассказывали о том, что их травят. 44% игнорировали травлю, потому что боялись за себя.

Собственно, молчание и игнорирование позволяют буллингу существовать и повторяться.

Недавно в издательстве бестселлеров Vivat вышла книга испанского писателя Элоя Морено Незримый. Это откровенная и нетипичная история о буллинге, которую автор написал, чтобы сделать невидимую проблему видимой. А в эксклюзивном комментарии, который он дал специально для Вікон, рассказал, почему всем нам так важно не молчать.

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Булинг — это разновидность насилия: физического, психологического, экономического, сексуального или нескольких видов сразу. Буллер выбирает жертву, которую систематически буллит при молчаливой поддержке наблюдателей.

Образуется треугольник, участников которого тесно связывает общая тайна. Разорвать его могут свидетели, которые не страдают от буллинга и не причиняют его.

— Незримый был особенным с момента появления на свет. Поднимать тему издевательств нелегко, поэтому я написал книгу с большим уважением, — объясняет Элой Морено.

Моя главная идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание к свидетелям, людям, которые смотрят и ничего не делают. В конце концов, если свидетели отреагировали, то проблема в большинстве своем решена.

Друзья парня, испытывающего буллинг в романе Незримый, не становятся на его защиту, потому что, во-первых, не знают, как правильно это сделать. А во-вторых, думают, что, если бы он дал отпор, буллинг прекратился бы.

Это две типичные ошибки, которые допускают наблюдатели. Любой способ, которым мы сообщаем о буллинге, правильный, поскольку попытки жертвы дать отпор делают буллера еще более жестоким.

Отсутствие абсолютной поддержки от друзей и родных подталкивают жертву к уединению, дарящему временное чувство безопасности. В своей комнате можно быть супергероем, храбрецом, открывателем чего-то важного.

За пределами убежища жертва каждую секунду находится в состоянии нервно-психического напряжения, готовясь к новому нападению. Супергерой становится козлом отпущения.

Однако Элой Морено раскрывает проблему буллинга не только с точки зрения свидетелей и жертвы. Буллер, причиняя боль другим, тоже страдает, и есть причины, формирующие его поведение. Ибо основа агрессивного поведения — это эмоция злобы, которая является ответом на нехватку внимания и любви, страх, неуверенность в себе. Но буллер не понимает и не контролирует свои эмоции и чувства, потому и не видит в своих действиях признаков насилия.

На книжной ярмарке в Мадриде ко мне подошел взрослый мужчина и попросил подписать его книгу. Он плакал.

— Я спросил его, не случилось ли с ним в детстве что-то подобное, и поэтому он тронут, на что он ответил: “Нет, я был агрессором. А прочитав вашу книгу, я понял, какой вред я причинил”, — рассказывает писатель.

Во время войны мы стали более остро реагировать на высказывания и поведение находящихся в нашем поле зрения людей. Некорректное высказывание, неудачный призыв могут в считанные часы запустить в соцсетях волну кибербуллинга.

Это еще одна разновидность буллинга. Поэтому мы должны быть сознательными и ответственными наблюдателями, которые проверяют информацию и не остаются в стороне, когда ситуация требует вмешательства.

Надеюсь, этот роман [Незримый] уменьшит количество невидимок и монстров. Потому что монстр — это тот, кто, пользуясь своим преимуществом, нападает на слабых. Надеюсь, что все свидетели всегда будут действовать так, чтобы не допустить подобных издевательств снова, — заключает Элой Морено.

Если ты стал(-а) жертвой буллинга, не бойся рассказать об этом людям, которым доверяешь. Не вини себя в происходящем, так как ты переводишь ответственность с буллера на себя. И не самоизолируйся, потому что именно к этому и стремится обидчик — сделать тебя невидимым(-ой).

Иногда мы сами можем стать врагом и негативным мышлением загнать себя в угнетенные состояния. Так что читай, как избавиться от плохих мыслей и изменить свою жизнь к лучшему.

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