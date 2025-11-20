Каждый второй украинский подросток чувствует насмешки и издевательства — опрос

Сегодня, 20 ноября, в день принятия Конвенции ООН о правах ребенка, исследовательская команда Rating Group обнародовала очередные результаты масштабного проекта о психическом здоровье молодёжи.

Это уже пятый материал из серии Изменения в психическом здоровье и благополучии детей, посвященный теме буллинга и тому, как он влияет на жизнь подростков и их семей.

Буллинг — явление, которое охватывает большинство подростков

Опрос, проведенный среди более чем 1,5 тысячи детей в возрасте 10–18 лет и их родителей, показал: 62% подростков за последние полгода пережили хотя бы одно проявление буллинга. Самые распространённые формы:

Игнорирование — 61%;

Насмешки и издевательства — 49%;

Угрозы и запугивание — 30%;

Физическая агрессия — 28%;

Кибербуллинг — 27%.

Исследователи подчеркивают, что буллинг редко ограничивается одним эпизодом или формой — обычно это комплексное систематическое поведение, которое может иметь длительные психологические последствия.

Родители не знают о значительной части случаев

Особенно велика разница — в вопросах кибербуллинга и угроз. Как минимум половина родителей, чьи дети переживали такие формы травли, не знают об этом вообще.

Также выяснили, что мальчики чаще сталкиваются с более открытыми проявлениями буллинга, тогда как игнорирование одинаково распространено среди обоих полов. Наличие друзей существенно снижает риск травли, особенно в контексте издевательств и социальной изоляции.

Стресс, страх и отдаление от родителей

Подростки, которые регулярно сталкиваются с буллингом, демонстрируют вдвое более высокий уровень стресса. Больше всего эмоциональное напряжение вызывают угрозы и запугивание.

Буллинг влияет и на отношения в семье: если 60% детей, которые не сталкивались с травлей, открыто говорят с родителями о своих переживаниях, то среди тех, кто сталкивался с буллингом, таких всего 46%.

Дети, которых травили, чаще скрывают свои чувства и ощущают более слабую эмоциональную связь с родителями. Чаще всего они умалчивают об эпизодах игнорирования, онлайн-издевательств и угроз.

Отдельно исследователи фиксируют страх повторного буллинга: его испытывают 36% подростков, которые уже пережили травлю (среди тех, кто не сталкивался — 22%). Девочки в целом боятся буллинга чаще, чем мальчики.

Как дети ведут себя, когда видят буллинг

Подросткам предложили представить ситуацию травли на перемене. Ответы распределились так:

40% позвали бы учителя или взрослого;

30% — сказали бы агрессорам остановиться;

около 10% — промолчали бы или присоединились к смеху.

Показательно, что подростки с опытом буллинга реже готовы обращаться за помощью к взрослым. Также они чаще избегают ответа на этот вопрос.

В школах, где педагоги активно вмешиваются в ситуации буллинга и демонстрируют нулевую терпимость к издевательствам, случаев травли заметно меньше. Там же дети чаще готовы сообщить взрослым, если становятся свидетелями проблемного поведения.

Что реально помогает предотвратить буллинг

По выводам исследователей, ключевые факторы противодействия травле такие:

Доверительные отношения в семье и открытый диалог с детьми;

Культура взаимного уважения в школе;

Четкие правила поведения и обязательное реагирование на нарушения;

Готовность детей и взрослых вмешиваться и не терпеть издевательства.

Буллинг не является неизбежным явлением, подчеркивают авторки исследования. Он исчезает там, где дети имеют поддержку, безопасную среду и взрослых, на которых могут положиться.

