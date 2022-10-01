Когда вести ребенка к маммологу — симптомы и лечение заболеваний молочных желез

Не все знают, что заболевания грудных желез могут возникать не только у женщин, но и у мужчин и детей. А девушкам после 18 лет рекомендовано посещать маммолога ежегодно.

Но как понять, когда нужно вести к врачу ребенка или подростка? Онколог-маммолог Дина Манченко рассказала, какие патологии возникают чаще всего у несовершеннолетних и как их распознать.

Заболевание молочных желез у детей

Сразу после рождения у ребенка может быть секреторная мастопатия. Это неопухолевое состояние, которое довольно быстро проходит самостоятельно.

Однако в некоторых случаях оно может перерасти в более опасное осложнение — мастит новорожденного.

В 9-12 лет, а иногда и раньше, может развиться ювенильный аденоз грудных желез. Это нездоровое нагрубание молочных желез, которое встречается как у девочек, так и у мальчиков.

Это заболевание может пройти самостоятельно. Однако во избежание осложнений рекомендовано пройти диагностику и медикаментозное лечение.

В подростковом возрасте все чаще встречаются случаи мастопатии.

Когда нужно вести ребенка к маммологу

Вот тревожные колокольчики, которые могут стать поводом к визиту маммолога:

деформация молочной железы;

увеличение молочной железы в размерах;

изменение формы сосков;

дискомфорт в груди;

уплотнение в области грудной железы;

увеличение лимфатических узлов.

Маммолог сможет выявить причину заболевания, снять болезненные симптомы и предотвратить рецидив, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем с формированием молочных желез и лактацией.

Лечение детей

Во время лечения детей следует быть особенно внимательными. Ведь молочные железы еще находятся на зачаточном этапе.

К хирургическому вмешательству детей прибегают крайне редко. Но когда это действительно необходимо, то следует поискать опытного детского хирурга.

Ведь если выполнить операцию неправильно, есть риск, что во взрослом возрасте молочная железа не сформируется или не сможет вырабатывать молоко. Возможны и воспалительные заболевания.

Первый поход ребенка к гинекологу может вызвать страх как у девочки, так и у ее родителей. Акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала, как подготовиться к медосмотру и когда обращение к врачу уместно.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!