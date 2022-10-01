Коли вести дитину до мамолога — симптоми та лікування захворювань молочних залоз

Не всі знають, що захворювання грудних залоз можуть виникати не тільки в жінок, а й у чоловіків та дітей. А дівчатам після 18 років рекомендовано відвідувати мамолога щорічно.

Але як зрозуміти, коли потрібно вести до лікаря дитину чи підлітка? Лікарка-онколог-мамолог Діна Манченко розповіла, які патології виникають найчастіше в неповнолітніх та як їх розпізнати.

Захворювання молочних залоз у дітей

Одразу після народження в дитини може бути секреторна мастопатія. Це непухлинний стан, який досить швидко минає самостійно.

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Проте в деяких випадках він може перерости в більш небезпечне ускладнення — мастит новонародженого.

У 9 – 12 років, а інколи й раніше, може розвинутись ювенільний аденоз грудних залоз. Це нездорове нагрубання молочних залоз, яке зустрічається як у дівчаток, так і в хлопчиків.

Це захворювання може пройти самостійно. Утім для уникнення ускладнень рекомендовано пройти діагностику та медикаментозне лікування.

У підлітковім віці все частіше трапляються випадки мастопатії.

Коли потрібно вести дитину до мамолога

Ось тривожні дзвіночки, які можуть стати приводом до візиту мамолога:

деформація молочної залози;

збільшення молочної залози у розмірах;

зміна форми сосків;

дискомфорт у грудях;

ущільнення в області грудної залози;

збільшення лімфатичних вузлів.

Мамолог зможе виявити причину захворювання, зняти хворобливі симптоми та запобігти рецидиву, щоб надалі в дитини не було проблем з формуванням молочних залоз та лактацією.

Лікування дітей

Під час лікування дітей варто бути особливо уважними. Адже молочні залози ще знаходяться на зародковому етапі.

До хірургічного втручання малюків вдаються вкрай рідко. Але коли це дійсно необхідно, то варто пошукати досвідченого дитячого хірурга.

Адже якщо виконати операцію неправильно, то є ризик, що в дорослому віці молочна залоза не сформується або не зможе виробляти молоко. Можливі й запальні захворювання.

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