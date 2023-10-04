Понять подростка и наладить отношения. Бесплатный мастер-класс Дмитрия Карпачева: когда и где смотреть

Подростковый возраст ребенка — один из самых сложных периодов для родителей и самих детей. Организм начинает меняться, ребенок находится в поисках себя и хочет постоянно пробовать что-то новое. К тому же? начинается все большее количество споров между родителями и детьми.

Но не нужно только кричать и строго говорить детям, что делать. Надо пытаться найти подход к ним, поговорить и прийти к компромиссу. Для этого нужно знать, как это правильно сделать.

Эксперт по детской психологии Дмитрий Карпачев рассказал о своем бесплатном мастер-классе о подростках (11-17 лет).

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Мастер-класс состоится онлайн 5 октября 2023 года в 19:00.

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Бесплатный мастер-класс Дмитрия Карпачева о подростках

Дмитрий сообщил, что мастер-класс проведет с Анной Кушнерук. Она является доктором философии, практикующим психоаналитиком и медийным экспертом с профессиональным опытом более десяти лет.

— Я и Анна знаем о проблемах подростков не только как психологи, но и как родители детей этого возрастного периода, — подчеркнул Карпачев.

Темы, которые будут обсуждаться на мастер-классе

Поведение подростка:

подростковая грубость, агрессия, нигилизм;

зависимость от гаджетов и компьютера;

что делать, если ребенок ничем не интересуется;

вредные привычки, плохая компания, сложные вопросы (наркотики, смерть, ЛГБТ);

как помочь стать уверенным и самостоятельным.

Отношения с родителями:

как не потерять связь с ребенком и родительский авторитет;

как сформировать доверительные отношения;

сепарация, как отпустить ребенка и меньше контролировать;

как установить для подростка правила, которые он будет соблюдать;

как правильно критиковать подростка, чтобы не испортить отношения.

Социум и подросток:

отношения со сверстниками и противоположным полом;

сексуальное воспитание и начало половой жизни;

как помочь ребенку найти себя (профессия, хобби, саморазвитие);

как научить ребенка разрешать конфликты.

Все родители хотят, чтобы у ребенка были хорошие друзья, но иногда бывает так, что ребенок попадает под плохое влияние. Ранее мы рассказывали, как уберечь ребенка-подростка от плохой компании.

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