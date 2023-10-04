Понять подростка и наладить отношения. Бесплатный мастер-класс Дмитрия Карпачева: когда и где смотреть

Подростковый возраст ребенка — один из самых сложных периодов для родителей и самих детей. Организм начинает меняться, ребенок находится в поисках себя и хочет постоянно пробовать что-то новое. К тому же? начинается все большее количество споров между родителями и детьми.
Но не нужно только кричать и строго говорить детям, что делать. Надо пытаться найти подход к ним, поговорить и прийти к компромиссу. Для этого нужно знать, как это правильно сделать.
Эксперт по детской психологии Дмитрий Карпачев рассказал о своем бесплатном мастер-классе о подростках (11-17 лет).
Мастер-класс состоится онлайн 5 октября 2023 года в 19:00.
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Дмитрий сообщил, что мастер-класс проведет с Анной Кушнерук. Она является доктором философии, практикующим психоаналитиком и медийным экспертом с профессиональным опытом более десяти лет.
— Я и Анна знаем о проблемах подростков не только как психологи, но и как родители детей этого возрастного периода, — подчеркнул Карпачев.
Поведение подростка:
Отношения с родителями:
Социум и подросток:
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