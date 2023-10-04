Зрозуміти підлітка й налагодити стосунки. Безкоштовний майстер-клас Дмитра Карпачова: коли та де дивитися

Підлітковий вік дитини — один із найскладніших періодів для батьків і самих дітей. Організм починає змінюватися, дитина перебуває у пошуках себе, хоче постійно пробувати щось нове. До цього ж починається дедалі більше суперечок між батьками та дітьми.
Але не треба лише кричати й суворо наказувати дітям, що робити. Треба намагатися знайти до них підхід, поговорити та дійти компромісу. Для цього треба знати, як це правильно зробити.
Експерт з дитячої психології Дмитро Карпачов розповів про свій безкоштовний майстер-клас про підлітків (11-17 років).
Майстер-клас відбудеться онлайн 5 жовтня 2023 о 19:00.
Слідкуй за інформацією про майстер-клас у Telegram-боті Дмитра Карпачова.
Дмитро повідомив, що майстер-клас проведе з Анною Кушнерук. Вона докторка філософії, практикуюча психоаналітикиня та медійна експертка, з професійним досвідом у понад десять років.
— Я та Анна знаємо про проблеми підлітків не лише як психологи, а і як батьки дітей цього вікового періоду, — наголосив Карпачов.
Поведінка підлітка:
Стосунки з батьками:
Соціум і підліток:
Усі батьки хочуть, щоб у її дитини були хороші друзі, але інколи буває так, що вона потрапляє під поганий вплив. Раніше ми розповідали, як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії.
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