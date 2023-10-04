Зрозуміти підлітка й налагодити стосунки. Безкоштовний майстер-клас Дмитра Карпачова: коли та де дивитися

Підлітковий вік дитини — один із найскладніших періодів для батьків і самих дітей. Організм починає змінюватися, дитина перебуває у пошуках себе, хоче постійно пробувати щось нове. До цього ж починається дедалі більше суперечок між батьками та дітьми.

Але не треба лише кричати й суворо наказувати дітям, що робити. Треба намагатися знайти до них підхід, поговорити та дійти компромісу. Для цього треба знати, як це правильно зробити.

Експерт з дитячої психології Дмитро Карпачов розповів про свій безкоштовний майстер-клас про підлітків (11-17 років).

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Майстер-клас відбудеться онлайн 5 жовтня 2023 о 19:00.

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Безкоштовний майстер-клас Дмитра Карпачова про підлітків

Дмитро повідомив, що майстер-клас проведе з Анною Кушнерук. Вона докторка філософії, практикуюча психоаналітикиня та медійна експертка, з професійним досвідом у понад десять років.

— Я та Анна знаємо про проблеми підлітків не лише як психологи, а і як батьки дітей цього вікового періоду, — наголосив Карпачов.

Теми, які обговорюватимуть на майстер-класі

Поведінка підлітка:

підліткова грубість, агресія, нігілізм;

залежність від гаджетів і комп’ютера;

що робити, якщо дитина нічим не цікавиться;

шкідливі звички, погана компанія, складні питання (наркотики, смерть, ЛГБТ);

як допомогти стати впевненим і самостійним.

Стосунки з батьками:

як не втратити зв’язок із дитиною та батьківський авторитет;

як сформувати довірливі стосунки;

сепарація, як відпустити дитину і менше контролювати;

як встановити для підлітка правила, яких він дотримуватиметься;

як правильно критикувати підлітка, щоб не зіпсувати стосунки.

Соціум і підліток:

стосунки з однолітками та протилежною статтю;

сексуальне виховання і початок статевого життя;

як допомогти дитині знайти себе (професія, хобі, саморозвиток);

як навчити дитину вирішувати конфлікти.

Усі батьки хочуть, щоб у її дитини були хороші друзі, але інколи буває так, що вона потрапляє під поганий вплив. Раніше ми розповідали, як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії.

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