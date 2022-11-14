В Международный день логопеда рассказываем об упражнениях на произношение звуков и скороговорки для дикции

Логопеды помогают нам поставить дикцию, учат правильно произносить звуки. Благодаря их стараниям дети преодолевают трудности речи.

Ежегодно 14 ноября отмечают Международный день логопеда. Мы расскажем об эффективных упражнениях, которые помогут произносить звуки, и скороговорках для дикции.

Логопед Ксения Шалапа рассказала, когда лучше вести ребенка к логопеду.

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Когда нужно вести ребенка к логопеду

Ксения работает с детьми от двух лет. Родители в основном приводят детей к специалисту в возрасте четырех лет, но нужно приходить раньше. Она отмечает, что логопедическая помощь начинается с роддома.

Когда мать кормит ребенка грудью, у малышей начинается развитие артикуляционного аппарата. Также специалист советует не пренебрегать проверкой слуха ребенка, ведь это влияет на развитие речи.

В возрасте шести месяцев родители могут начинать прикорм, то есть ребенок начинает жевать и начинается лепет. К нему следует прислушиваться, ведь многие родители его не помнят. Ребенок развивается, начинается вертикализация, жесты, первые слова.

Специалисты советуют обращаться к логопеду в возрасте трех лет в профилактических целях, независимо от того, произносит ли ребенок слова.

Упражнения на произношение звуков

Ксения делится в своем Instagram упражнениями, помогающими улучшить произношение звуков.

Упражнения на произношение звука “р”

Надо поднять язык и сделать “грибочек”, дуть и произносить звук “д” или “т”; сделать из языка “чашечку” и поставить ее за зубы. Произносить звук “дз” и сильно дуть, можно помочь ребенку ватной палочкой.

Упражнения на произношение звука “с”

Ребенок должен улыбнуться, язык поставить в позицию “горка”, надо сказать “и” и дуть; если у ребенка язык за зубами не держится, можно помочь ватной палочкой. Положить ее под язык и задеть за зубы, потом дуть.

Упражнение на произношение звука “л”

Надо кусать язык и произносить звук “л”.

Упражнение на произношение звуков “в” и “ф”

Ребенок должен кусать верхними зубами нижнюю губу и произносить звук “в”.

Упражнения на произношение звуков “ж” и “ш”

Расслабленный язык нужно класть на расслабленную губу; далее ребенок должен облизывать языком верхнюю губу; ребенок по очереди должен касаться языком подбородка и носа (язык должен двигаться вверх и вниз); ребенок должен чистить языком за верхней челюстью, нижняя не должна двигаться; ребенок должен широко улыбнуться и показать зубы, а затем сложить губы трубочкой, чтобы было видно два верхних и нижних зуба.

Скороговорки для улучшения дикции

Скороговорки — один из самых эффективных способов улучшить дикцию. Чтобы закрепить произношение звуков, нужно подбирать скороговорки с теми, которые ребенок уже выучил. К изучению скороговорок нужно прибавлять ритм.

Проговаривая слова в умеренном темпе, отстукивай ритм ладонями или ногами и постепенно ускоряйся. Новые ритмы в разных вариациях придают ребенку азарт.

Скороговорки:

Ворона проворонила вороненя.

Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу, кипить короп для Прокопа.

Дзижчить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух.

Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс. Біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс.

Хитру соро́ку спіймати морока, а на со́рок соро́к — со́рок морок.

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