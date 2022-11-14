Родительство

В Международный день логопеда рассказываем об упражнениях на произношение звуков и скороговорки для дикции

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 ноября 2022, 18:30
Міжнародний день логопеда: коли треба вести дитину до логопеда
Фото: Pexels

Больше новостей
Новий рік
Как украсить комнату на Новый год: тренды декора 2023
Психология россиян
Биологически россияне — дикари: объяснение психотерапевта, почему враг так агрессивен
Торт бите скло рецепт
Мозаика на столе: как приготовить знаменитый десерт
В Международный день логопеда рассказываем об упражнениях на произношение звуков и скороговорки для дикции
Гуманитарная, медицинская и образовательная: как получить помощь от Елены Зеленской
Смотреть больше

Материалы по теме

топ-10 українських мультиків для твоєї дитини
Про казаков, мавок и черных котов: топ-10 украинских мультиков для твоего ребенка
Планирование беременности
Планирование беременности: когда следует начинать и как подготовиться к зачатию ребенка
магнітний конструктор
Дети проглатывают магнитный конструктор. Почему это опасно и что делать
Экранное время ребенка
Никаких истерик или запугиваний: сколько ребенок может сидеть перед экраном и как его отвлечь от компьютера

Видео
Психология россиян

Биологически россияне — дикари: объяснение психотерапевта, почему враг так агрессивен
Риши Сунак
Не позволить нам стать заложниками РФ: Риши Сунак назвал пять шагов для ослабления Путина
0:01:11
Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон
Возвращаемся и поднимаем наш флаг — Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон
Росія
510 уничтоженных оккупантов за сутки: сколько военных потеряла РФ в Украине
0:12:16
Яка ситуація у Херсоні 14 листопада: чи можна повертатися в Херсон
Спешишь вернуться? Надо подождать — какая ситуация с безопасностью в освобожденной Херсонской области
0:03:34
Українські сувеніри на військову тематику на піку популярності
Сувенирное искусство на войне: как дизайнеры превращают ужасы российского вторжения в красоту
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:00:48
Изнасилование
Главная цель врага: беззащитное население. Россияне изнасиловали 12-летнего ребенка и сами признались в этом
0:03:20
Як готують українських воїнів до бою
Учат держать оружие и давать отпор врагу! Как готовят украинских воинов к бою с оккупантами
0:04:22
Харківський екопарк після російської окупації - страшні наслідки
Вместо смеха детей — страшная тишина: во что превратили оккупанты харьковский экопарк
Больше видео
В Международный день логопеда рассказываем об упражнениях на произношение звуков и скороговорки для дикции
Читать дальше
Гуманитарная, медицинская и образовательная: как получить помощь от Елены Зеленской

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь