В Международный день логопеда рассказываем об упражнениях на произношение звуков и скороговорки для дикции

Логопеды помогают нам поставить дикцию, учат правильно произносить звуки. Благодаря их стараниям дети преодолевают трудности речи.
Ежегодно 14 ноября отмечают Международный день логопеда. Мы расскажем об эффективных упражнениях, которые помогут произносить звуки, и скороговорках для дикции.
Логопед Ксения Шалапа рассказала, когда лучше вести ребенка к логопеду.
Ксения работает с детьми от двух лет. Родители в основном приводят детей к специалисту в возрасте четырех лет, но нужно приходить раньше. Она отмечает, что логопедическая помощь начинается с роддома.
Когда мать кормит ребенка грудью, у малышей начинается развитие артикуляционного аппарата. Также специалист советует не пренебрегать проверкой слуха ребенка, ведь это влияет на развитие речи.
В возрасте шести месяцев родители могут начинать прикорм, то есть ребенок начинает жевать и начинается лепет. К нему следует прислушиваться, ведь многие родители его не помнят. Ребенок развивается, начинается вертикализация, жесты, первые слова.
Специалисты советуют обращаться к логопеду в возрасте трех лет в профилактических целях, независимо от того, произносит ли ребенок слова.
Ксения делится в своем Instagram упражнениями, помогающими улучшить произношение звуков.
Скороговорки — один из самых эффективных способов улучшить дикцию. Чтобы закрепить произношение звуков, нужно подбирать скороговорки с теми, которые ребенок уже выучил. К изучению скороговорок нужно прибавлять ритм.
Проговаривая слова в умеренном темпе, отстукивай ритм ладонями или ногами и постепенно ускоряйся. Новые ритмы в разных вариациях придают ребенку азарт.
Проговаривая слова в умеренном темпе, отстукивай ритм ладонями или ногами и постепенно ускоряйся. Новые ритмы в разных вариациях придают ребенку азарт.
Скороговорки:
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