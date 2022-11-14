У Міжнародний день логопеда розповідаємо про вправи на вимову звуків та скоромовки для дикції

Логопеди допомагають нам поставити дикцію, вчать правильно вимовляти звуки. Завдяки їхнім старанням дітки долають труднощі вимови.
Щорічно 14 листопада святкують Міжнародний день логопеда. Тож ми розповімо про ефективні вправи, які допоможуть вимовляти звуки, та скоромовки для дикції.
Логопед Ксенія Шалапа розповіла, коли краще вести дитину до логопеда.
Ксенія працює з дітьми від двох років. Батьки переважно приводять дітей до спеціаліста у віці чотирьох років, але треба приходити раніше. Вона наголошує, що логопедична допомога починається з пологового будинку.
Коли мати годує дитину грудьми, у малечі починається розвиток артикуляційного апарату. Також фахівчиня радить не нехтувати перевіркою слуху дитини, адже це також впливає на розвиток мовлення.
У віці шести місяців батьки можуть розпочинати прикорм, тобто дитина почуває жувати й починається лепет. До нього варто прислухатися, адже багато батьків його не пам’ятають. Дитина розвивається, починається вертикалізація, жести, перші слова.
Спеціалісти радять звертатися до логопеда у віці трьох років з профілактичною метою, незалежно від того, чи вимовляє дитина слова.
Ксенія ділиться у своєму Instagram вправами, які допомагають покращити вимову звуків.
Скоромовки — один із найефективніших способів покращити нашу дикцію. Щоб закріпити вимову звуків, треба підбирати скоромовки з тими, які дитина вже вивчила. До вивчення скоромовок треба додавати ритм.
Проговорюючи слова у помірному темпі, відстукуй ритм долонями чи ногами та поступово пришвидшуйся. Нові ритми у різних варіаціях додають дитині азарту.
Проговорюючи слова у помірному темпі, відстукуй ритм долонями чи ногами та поступово пришвидшуйся. Нові ритми у різних варіаціях додають дитині азарту.
Скоромовки:
Зараз існує велике розмаїття розвивальних іграшок для дітей, але вони не повинні шкодити. Раніше ми розповідали про екологічні іграшки для дітей.
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