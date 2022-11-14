Батьківство

У Міжнародний день логопеда розповідаємо про вправи на вимову звуків та скоромовки для дикції

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Листопада 2022, 18:30
Міжнародний день логопеда: коли треба вести дитину до логопеда
Фото: Pexels

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