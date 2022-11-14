У Міжнародний день логопеда розповідаємо про вправи на вимову звуків та скоромовки для дикції

Логопеди допомагають нам поставити дикцію, вчать правильно вимовляти звуки. Завдяки їхнім старанням дітки долають труднощі вимови.

Щорічно 14 листопада святкують Міжнародний день логопеда. Тож ми розповімо про ефективні вправи, які допоможуть вимовляти звуки, та скоромовки для дикції.

Логопед Ксенія Шалапа розповіла, коли краще вести дитину до логопеда.

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Коли треба вести дитину до логопеда

Ксенія працює з дітьми від двох років. Батьки переважно приводять дітей до спеціаліста у віці чотирьох років, але треба приходити раніше. Вона наголошує, що логопедична допомога починається з пологового будинку.

Коли мати годує дитину грудьми, у малечі починається розвиток артикуляційного апарату. Також фахівчиня радить не нехтувати перевіркою слуху дитини, адже це також впливає на розвиток мовлення.

У віці шести місяців батьки можуть розпочинати прикорм, тобто дитина почуває жувати й починається лепет. До нього варто прислухатися, адже багато батьків його не пам’ятають. Дитина розвивається, починається вертикалізація, жести, перші слова.

Спеціалісти радять звертатися до логопеда у віці трьох років з профілактичною метою, незалежно від того, чи вимовляє дитина слова.

Вправи на вимову звуків

Ксенія ділиться у своєму Instagram вправами, які допомагають покращити вимову звуків.

Вправи на вимову звука “р”

Треба підняти язик і зробити “грибок”, дути та вимовляти звук “д” чи “т”; зробити з язика “чашечку” й поставити її за зуби. Вимовляти звук “дз” і сильно дути, можна допомогти дитині ватною паличкою.

Вправи на вимову звука “с”

Дитина має посміхнутися, язик поставити у позицію “гірка”, треба сказати “і” та дути; якщо у дитини язик за зубами не тримається, можна допомогти ватною паличкою. Покласти її під язик і зачепити за зуби, потім дути.

Вправа на вимову звука “л”

Треба кусати язик та вимовляти звук “л”.

Вправа на вимову звуків “в” та “ф”

Дитина має кусати верхніми зубами нижню губу та вимовляти звук “в”.

Вправи на вимову звуків “ж” та “ш”

Розслаблений язик треба класти на розслаблену губу; далі дитина має облизувати язиком верхню губу; дитина по черзі має торкатися язиком підборіддя та носа (язик має рухатися догори та донизу); дитина має чистити язиком за верхньою щелепою, нижня при цьому нерухома; дитина має широко посміхнутися та показати зуби, а потім скласти губи трубочкою, щоб було видно два верхні та нижні зуби.

Скоромовки для покращення дикції

Скоромовки — один із найефективніших способів покращити нашу дикцію. Щоб закріпити вимову звуків, треба підбирати скоромовки з тими, які дитина вже вивчила. До вивчення скоромовок треба додавати ритм.

Проговорюючи слова у помірному темпі, відстукуй ритм долонями чи ногами та поступово пришвидшуйся. Нові ритми у різних варіаціях додають дитині азарту.

Скоромовки:

Ворона проворонила вороненя.

Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу, кипить короп для Прокопа.

Дзижчить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух.

Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс. Біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс.

Хитру соро́ку спіймати морока, а на со́рок соро́к — со́рок морок.

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