Допоможе навіть камінчик: як полегшити адаптацію дитини у школі

От і розпочався новий шкільний рік. Найважче, певно, буде тим дітям, які вперше пішли до школи. Адже це кардинальна зміна обстановки, нові діти навколо і потреба вчитися, а не гратися. Якщо дитині поки важко і незрозуміло, розповімо, як допомогти дитині адаптуватися до школи.

Адаптація дитини до школи: які ігри і речі допоможуть

Українська правда поділилася іграми та переліком речей, які допоможуть дитині зменшити напругу і швидше влитися у шкільне середовище. Адаптація до школи може бути складною і важкою, а може пройти майже непомітно. Батьки можуть допомогти дитині в цьому за допомогою нескладних ігор і практик.

Не завжди діти можуть висловити свій страх, утому, неможливість зосередитися. Тож їхні емоції можуть виливатися у незадовільній поведінці, капризах та істериках. Так батьки можуть помітити, що дитині потрібна їхня допомога.

Корисними стануть такі практики:

Зробіть скриньку перемог. Така проста практика-гра допоможе дитині бачити свої досягнення і вчитися їх цінувати. А батьки показуватимуть важливість кожного наполегливого кроку заради успіху.

Для цього потрібно купити скриньку, яка подобається дитині. Можна навіть яскраво прикрасити трилітрову банку, якщо скриньки не знайшлося. За кожен успіх у банку кидай малюнок, записку чи кульку. Психологиня Карітас Тернопіль Вікторія Ханас каже, що у записках можуть бути доволі різні речі.

До прикладу, в записку можна написати “Я сьогодні допоміг мамі на кухні”, або “Я сьогодні сам зробив домашнє завдання”. Потім цю скриньку можна разом відкривати, перебирати і перечитувати.

Визначте стіну спокою. У квартирі чи будинку можна визначити з дитиною так звану стіну спокою. У моменти, коли дитина нервуватиме і буде роздратованою, вона зможе до неї притулятися, і ніби скидати свою напругу.

Дотик до міцної поверхні дає нам відчуття безпеки, і цей сигнал іде в мозок. Дитина відчуває опору, зменшення напруги і спокій. Навчи її такої практики на стресові випадки. Під час доторків до стіни можна закривати очі, глибоко дихати, уявляти, що стіна передає стійкість.

Навчи дитину повільному рахунку. Коли голова дитини переповнена думками і хочеться заспокоїтися, навчи школярика практики повільного рахунку. Навчіться разом робити один повільний вдих і один повільний видих на кожне число від 10 до 1.

Ритмічне дихання заспокоює нервову систему і підвищує концентрацію. Дитина може робити повільний рахунок у нервових ситуаціях — перед походом до лікаря, в черзі, на перерві перед контрольною тощо.

Техніка Долонька. Для саморефлексії та заспокоєння навчи дитину малювати свою долоньку — обводити її олівцем чи фломастерами на папері. А потім долоньку і пальчики потрібно заповнити за такою схемою:

Великий пальчик — що дитині приємно слухати (улюблена пісня, звуки тощо); вказівний пальчик — що приємно бачити (мультфільми, домашні улюбленці тощо); середній — що приємно відчувати (обійми, дощ тощо); підмізинний — що приємно робити (малювати, гратися, гуляти); мізинець — що приємно їсти (макарони, солодощі тощо).

Так дитина фокусуватиметься на ресурсах і відчуватиме свої маленькі радощі. Вона відволікатиметься від напруги і важких думок. У моменти відчаю дитина може дивитися на долоньку і повторювати одну зі своїх радощів.

Які речі допоможуть дитині не нервувати у школі

Крім психологічних практик важливими є і речі, які оточують дитину. Прості аксесуари, брелоки чи іграшки можуть дарувати їй спокій. Ділимося переліком, який може сподобатися твоїй дитині.

Камінчик у кишені . Дитина може вибрати камінчик, який їй подобається і покласти його до кишені. Він стане своєрідною опорою, і дитина відчуватиме його поруч. Поясни дитині, що це камінчик сили і гарного настрою. Замість камінчика можна купити іграшку-антистрес чи брелок.

. Дитина може вибрати камінчик, який їй подобається і покласти його до кишені. Він стане своєрідною опорою, і дитина відчуватиме його поруч. Поясни дитині, що це камінчик сили і гарного настрою. Замість камінчика можна купити іграшку-антистрес чи брелок. Пляшка для води . Навіть пляшка з улюбленими героями чи тваринами може стати інструментом заспокоєння. Потрібно вибрати таку, яка дуже подобається дитині. Крім звички пиття води, пляшка прививатиме заспокоєння. Навчи дитину, що вода допомагає очищувати думки, зменшити напругу.

. Навіть пляшка з улюбленими героями чи тваринами може стати інструментом заспокоєння. Потрібно вибрати таку, яка дуже подобається дитині. Крім звички пиття води, пляшка прививатиме заспокоєння. Навчи дитину, що вода допомагає очищувати думки, зменшити напругу. Улюблена іграшка . У школах не завжди дозволяють носити іграшки, та можна взяти якусь невелику. Часто вчителі розуміють, що дітям такі іграшки потрібні для заспокоєння. Вибери з дитиною іграшку, яка їй подобається, і скажи, що ця іграшка забиратиме її нерви і тривогу. Нехай вона стане символом сміливості.

. У школах не завжди дозволяють носити іграшки, та можна взяти якусь невелику. Часто вчителі розуміють, що дітям такі іграшки потрібні для заспокоєння. Вибери з дитиною іграшку, яка їй подобається, і скажи, що ця іграшка забиратиме її нерви і тривогу. Нехай вона стане символом сміливості. Зроби мотиваційну записку . Напиши дитині щось приємне і підкинь у рюкзак. А якщо вона поки не вміє читати, намалюй щось красиве і добре. Така раптова дрібниця точно підніме дитині настрій і нагадає про твою любов.

. Напиши дитині щось приємне і підкинь у рюкзак. А якщо вона поки не вміє читати, намалюй щось красиве і добре. Така раптова дрібниця точно підніме дитині настрій і нагадає про твою любов. Проста карткова гра. Гра має бути такою, щоб її можна було розпочати в будь-який момент. Наприклад, пограти в укритті. Творчі діти можуть зробити свою гру. Така карткова гра має бути легкою, щоб дитині подобалося, а ще — мати можливість участі кількох дітей.

