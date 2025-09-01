Поможет даже камешек: как облегчить адаптацию ребенка в школе

Вот и начался новый школьный год. Труднее всего, наверное, будет тем детям, которые впервые пошли в школу. Ведь это кардинальное изменение обстановки, новые дети вокруг и потребность учиться, а не играть. Если ребенку пока тяжело и непонятно, расскажем, как помочь ребенку адаптироваться к школе.

Адаптация ребенка в школе: какие игры и вещи помогут

Украинская правда поделилась играми и перечнем вещей, которые помогут ребенку снизить напряжение и быстрее влиться в школьную среду. Адаптация к школе может быть сложной и тяжелой, а может пройти почти незаметно. Родители могут помочь ребенку в этом посредством несложных игр и практик.

Не всегда дети могут выразить свой страх, усталость, невозможность сосредоточиться. Их эмоции могут выливаться в неудовлетворительном поведении, капризах и истериках. Так родители могут заметить, что ребенку нужна их помощь.

Полезными станут следующие практики:

Сделайте сундучок побед. Такая простая практика игра поможет ребенку видеть свои достижения и учиться их ценить. А родители будут показывать важность каждого упорного шага ради успеха.

Для этого нужно купить сундучок, который нравится ребенку. Можно даже ярко украсить трехлитровую банку, если шкатулки не нашлось. За каждый успех в сундучок бросай рисунок, записку или шарик. Психолог Каритас Тернополь Виктория Ханас говорит, что в записках могут быть разные вещи.

К примеру, в записке можно написать “Я сегодня помог маме на кухне” или “Я сегодня сам сделал домашнее задание”. Затем этот сундучок можно вместе открывать, перебирать и перечитывать.

Определите стену покоя. В квартире или доме можно выбрать с ребенком так называемую стену покоя. В моменты, когда ребенок будет нервничать и будет раздраженным, он сможет к ней прислоняться, и будто сбрасывать свое напряжение.

Прикосновение к крепкой поверхности дает нам чувство безопасности, и этот сигнал идет в мозг. Ребенок чувствует опору, уменьшение напряжения и покой. Научи его такой практике на стрессовые случаи. Во время прикосновений к стене можно закрывать глаза, глубоко дышать, воображать, что стена передает устойчивость.

Научи ребенка медленному счету. Когда голова ребенка переполнена мыслями и хочется успокоиться, научи школьника практике медленного счета. Научитесь вместе делать один медленный вдох и один медленный выдох на каждое число от 10 до 1.

Ритмичное дыхание успокаивает нервную систему и увеличивает концентрацию. Ребенок может делать медленный счет в нервных ситуациях — перед походом к врачу, в очереди, на перерыве перед контрольной и т.д.

Техника Ладошка. Для саморефлексии и успокоения научи ребенка рисовать свою ладошку — обводить ее карандашом или фломастерами на бумаге. А потом ладошку и пальчики нужно заполнить по следующей схеме:

Большой пальчик — что ребенку приятно слушать (любимая песня, звуки и т.п.); указательный пальчик — что приятно видеть (мультфильмы, домашние любимцы и т.п.); средний — что приятно чувствовать (объятия, дождь и т.п.); безымянный — что приятно делать (рисовать, играть, гулять); мизинец — что приятно есть (макароны, сладости и т.п.).

Так ребенок будет фокусироваться на ресурсах и чувствовать свои маленькие радости. Он будет отвлекаться от напряжения и тяжелых мыслей. В моменты отчаяния ребенок может смотреть на ладошку и повторять одну из своих радостей.

Какие вещи помогут ребенку не нервничать в школе

Кроме психологических практик важны и вещи, которые окружают ребенка. Простые аксессуары, брелоки или игрушки могут дарить ему покой. Делимся списком, который может понравиться твоему ребенку.

Камешек в кармане . Ребенок может выбрать камешек, который ему нравится и положить его в карман. Он станет своеобразной опорой, и ребенок будет чувствовать его рядом. Объясни ребенку, что это камешек силы и хорошего настроения. Вместо камешка можно купить игрушку-антистресс или брелок.

. Ребенок может выбрать камешек, который ему нравится и положить его в карман. Он станет своеобразной опорой, и ребенок будет чувствовать его рядом. Объясни ребенку, что это камешек силы и хорошего настроения. Вместо камешка можно купить игрушку-антистресс или брелок. Бутылка для воды . Даже бутылка с любимыми героями или животными может стать инструментом успокоения. Нужно выбрать такую, которая очень нравится ребенку. Кроме привычки питья воды, бутылка будет прививать успокоение. Научи ребенка, что вода помогает очищать мысли, снижает напряжение.

. Даже бутылка с любимыми героями или животными может стать инструментом успокоения. Нужно выбрать такую, которая очень нравится ребенку. Кроме привычки питья воды, бутылка будет прививать успокоение. Научи ребенка, что вода помогает очищать мысли, снижает напряжение. Любимая игрушка . В школах не всегда разрешают носить игрушки, но можно взять какую-нибудь небольшую. Часто учителя понимают, что детям такие игрушки нужны для успокоения. Выбери с ребенком игрушку, которая ему нравится, и скажи, что эта игрушка будет забирать ее нервы и тревогу. Пусть она станет символом смелости.

. В школах не всегда разрешают носить игрушки, но можно взять какую-нибудь небольшую. Часто учителя понимают, что детям такие игрушки нужны для успокоения. Выбери с ребенком игрушку, которая ему нравится, и скажи, что эта игрушка будет забирать ее нервы и тревогу. Пусть она станет символом смелости. Сделай мотивационную записку . Напиши ребенку что-нибудь приятное и подбрось в рюкзак. А если он пока не умеет читать, нарисуй что-нибудь красивое и доброе. Такая внезапная мелочь точно поднимет ребенку настроение и напомнит о твоей любви.

. Напиши ребенку что-нибудь приятное и подбрось в рюкзак. А если он пока не умеет читать, нарисуй что-нибудь красивое и доброе. Такая внезапная мелочь точно поднимет ребенку настроение и напомнит о твоей любви. Простая карточная игра. Игра должна быть такой, чтобы ее можно было начать в любой момент. К примеру, поиграть в укрытии. Творческие дети могут сделать свою игру. Такая карточная игра должна быть легкой, чтобы ребенку нравилось, а еще иметь возможность участия нескольких детей.

В каждой школе длительность учебного года разная. Мы рассказывали, когда заканчивается учебный год 2025-2026.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!