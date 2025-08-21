Сколько будет длиться учебный год 2025-2026 — определены сроки

Правительство определило даты начала и окончания учебного года 2025-2026 в заведениях общего среднего образования Украины. По информации от Министерства образования и науки, он продлится с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года.

Учебный год в Украине: даты определены

В министерстве подчеркнули, что 30 июня — это предельная дата завершения учебного года. Но структуру учебного года, фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул самостоятельно определяет педагогический совет.

Вопрос о каникулах и завершении обучения возложен на учебные заведения. Соответствующее решение принимает педагогический совет, учитывая следующие факторы:

обучающая нагрузка;

безопасность в регионе;

потребности и состояние школьников;

готовность педагогического состава.

Дать завершение обучения, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных школах.

В МОН отмечают, что июнь не является обязательным месяцем для обучения. Школа может завершить учебный год как в мае, так и продолжить обучение в июне.

Также в течение месяца могут организовать консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или обучающие экскурсии. Эти меры помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью.

Напомним, что накануне МОН приняло решение об изменениях в онлайн-обучении. В частности, в дистанционных классах минимальная наполненность должна быть 10 учеников на временно оккупированных, прифронтовых территориях, а также в селах и поселках по всей Украине и до 15 детей в других городах.

Школы смогут проводить дистанционное обучение, если будут отсутствовать не больше двух параллелей. К примеру, школа имеет дистанционные 1-6, 8-11 классы, а 7 класса может и не быть.

Дети за границей смогут учиться в украинской школе онлайн 5-8 часов в неделю, но при условии, что посещают школу страны пребывания.

Дети в оккупации смогут учиться под педагогическим патронажем. Учителя будут получать средства для обучения конкретного ребенка, даже если в школе нет ни одного класса.

А что известно об осенних каникулах в 2025 году мы тоже рассказывали раньше.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!