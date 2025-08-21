Скільки триватиме навчальний рік 2025-2026 — визначено терміни

Уряд визначив дати початку та закінчення навчального року 2025-2026 в закладах загальної середньої освіти України. За інформацією від Міністерства освіти та науки, він триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Навчальний рік в Україні: дати визначено

У міністерстві наголосили, що 30 червня — це гранична дата завершення навчального року. Але структуру навчального року, фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул самостійно визначає педагогічна рада.

Питання про канікули та завершення навчання покладено на заклади освіти. Відповідне рішення ухвалює педагогічна рада, враховуючи такі фактори:

навчальне навантаження;

безпеку в регіоні;

потреби та стан школярів;

готовність педагогічного складу.

Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних школах.

В МОН зауважують, що червень не є обов’язковим місяцем для навчання. Школа може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні.

Також протягом цього місяця можуть організувати консультації, індивідуальні заняття, проектні дні чи навчальні екскурсії. Ці заходи допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком.

Нагадаємо, що напередодні МОН ухвалило рішення про зміни в онлайн-навчанні. Зокрема у дистанційних класах мінімальна наповненість має бути 10 учнів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, а також у селах і селищах по всій Україні, і до 15 дітей в інших містах.

Школи зможуть проводити дистанційне навчання, якщо будуть відсутні не більше двох паралелей. Наприклад, школа має дистанційні 1-6, 8-11 класи, а 7 класу може і не бути.

Діти за кордоном зможуть вчитися в українській школі онлайн 5-8 годин на тиждень, але за умови, що відвідують школу країни перебування.

Діти в окупації матимуть змогу навчатися під педагогічним патронажем. Вчителі отримуватимуть кошти за навчання конкретної дитини, навіть якщо у школі немає жодного класу.

А що відомо про осінні канікули у 2025 році ми також розповідали раніше.

