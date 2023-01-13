Вкусняшка, чуть не убившая ребенка — почему малышам нельзя давать попкорн и другую мелкую пищу

Дети с рождения очень любознательные. А поэтому всячески пытаются познавать окружающий мир, в частности через еду.

Сладкие и хрустящие продукты приходятся по душе малышам, так что родители, которые однажды дали своему ребенку попробовать попкорн или сладкий виноград, рискуют постоянно слышать просьбу дать еще.

Однако не все знают, что мелкая пища очень опасна для малышей до пяти лет и может привести даже к летальным случаям.

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Семья мальчика Браяра рассказала изданию The Sun, как поедание попкорна привело к экстренной рискованной операции на легких ребенка.

Чуть ли не роковая поездка в Диснейленд

Однажды семья Брайара поехала в Диснейленд, где малыш наслаждался веселыми развлечениями и ел попкорн. Вдруг мальчик начал плакать и задыхаться. Ему удалось откашлять попкорн, но истерика на этом не остановилась.

Сначала родители подумали, что ребенок плачет от пережитого стресса. Однако совсем скоро обнаружили хрип и проблемы с дыханием у своего сына.

Его срочно доставили в больницу для экстренной операции. У него были остатки попкорна, застрявшие в обоих легких и блокировавшие дыхательные пути, — делится мама Браяра.

При этом хирург сообщил родителям, что мальчик может не пережить операцию, поскольку попкорн расширился в дыхательных путях.

Опасность крылась в том, что мозг ребенка мог умереть от недостатка кислорода, если бы малышу не предоставили своевременную медицинскую помощь.

К счастью, Браяр хорошо перенес операцию и поправился, хотя ему все еще нужно делать дыхательные процедуры и давать лекарства.

Родители ребенка поделились своей историей, чтобы предостеречь других взрослых.

Нельзя давать орехи, попкорн, виноград, изюм детям до пяти лет. Эта мелкая еда очень опасна для малышей, — говорит семья.

Почему еще нельзя давать попкорн детям

Кроме того, что магазинный попкорн может попасть в дыхательные пути ребенка, он:

содержит грубую клетчатку, которая не переваривается детским организмом и может вызвать вздутие, боль в животе и запор; содержит пальмовое масло, которое не желательно употреблять ни детям, ни взрослым; как правило, содержит большую дозу сахара, что при регулярном употреблении приводит к ожирению, кариесу и сахарной зависимости; содержит различные ароматические и вкусовые добавки, угрожающие аллергической реакцией, интоксикацией и искажением вкусовых предпочтений.

Детям старше пяти лет вполне можно готовить домашний попкорн, контролируя при этом количество добавленного сахара или соли. Следи за тем, чтобы ребенок не переедал этого продукта.

Что касается орехов, винограда и изюма, то употреблять их вполне безопасно для детей, начиная с пяти лет, когда малыш становится более осознанным.

Однако также стоит учитывать количество съеденного. Одной горстки в день будет вполне достаточно для полезного и вкусного перекуса.

Дети обычно любят совершенно не то, что им следует есть. Особенно, если речь идет о фастфуде. Однако всегда найдется хорошее решение, как и малышей порадовать, и не навредить здоровью.

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