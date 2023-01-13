Смаколик, що ледь не вбив дитину — чому малюкам не можна давати попкорн та іншу дрібну їжу

Діти з народження дуже допитливі. А тому всіляко намагаються пізнавати світ довкола, зокрема через їжу.

Солоденькі та хрусткі продукти приходяться до душі малечі, тож батьки, які одного разу дали своїй дитині скуштувати попкорн чи солодкий виноград, ризикують постійно чути прохання дати ще.

Однак не всі знають, що дрібна їжа дуже небезпечна для малечі до п’яти років та може призвести навіть до летальних випадків.

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Родина хлопчика Браяра розповіла виданню The Sun, як куштування попкорну призвело до екстреної ризикованої операції на легенях дитини.

Ледь не фатальна поїздка у Діснейленд

Якось родина Браяра поїхала в Діснейленд, де малюк насолоджувався веселими розвагами та їв попкорн. Раптом хлопчик почав плакати та задихатись. Йому вдалось відкашляти попкорн, але істерика на цьому не зупинилась.

Спершу батьки подумали, що їхня дитина плаче від пережитого стресу. Однак зовсім скоро виявили хрипіння та проблеми з диханням у свого сина.

Його терміново доправили до лікарні для екстреної операції. У нього були залишки попкорну, які застрягли в обох легенях і блокували дихальні шляхи, — ділиться мама Браяра.

При цьому хірург повідомив батьків, що хлопчик може не пережити операції, оскільки попкорн розширився у дихальних шляхах.

Небезпека крилась у тому, що мозок дитини міг померти від нестачі кисню, якби малюку не надали вчасну медичну допомогу.

На щастя, Браяр добре переніс операцію та одужав, хоч йому все ще потрібно проводити дихальні процедури й давати ліки.

Батьки дитини поділились своєю історією, щоб застерегти інших дорослих.

Не можна давати горіхи, попкорн, виноград, родзинки дітям до п’яти років. Ця дрібна їжа дуже небезпечна для малечі, — каже родина.

Чому ще не можна давати попкорн дітям

Окрім того, що магазинний попкорн може потрапити в дихальні шляхи дитини, він:

містить грубу клітковину, яка не перетравлюється дитячим організмом та може викликати здуття, біль у животі та закреп; містить пальмову олію, яку не бажано вживати ні дітям, ні дорослим; як правило, містить велику дозу цукру, що при регулярному вживанні призводить до ожиріння, карієсу та цукрової залежності; містить різні ароматичні та смакові добавки, які загрожують алергічною реакцією, інтоксикацією та спотворенням смакових уподобань.

Дітям, старшим за п’ять років, цілком можна готувати домашній попкорн, контролюючи при цьому кількість доданого цукру чи солі. Слідкуй за тим, щоб дитина не переїдала цього продукту.

Що ж до горіхів, винограду та родзинок, то вживати їх цілком безпечно для дітей, починаючи з п’яти років, коли малюк стає більш свідомим.

Однак також варто зважати на кількість з’їденого. Однієї жменьки на день буде цілком достатньо для корисного та смачного перекусу.

Діти зазвичай люблять абсолютно не те, що їм варто їсти. Особливо, якщо йдеться про фастфуд. Однак завжди знайдеться гарне рішення, як і малечу потішити, і не зашкодити здоров’ю.

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