Родительство

Здоровье — прежде всего. Нужно ли школьникам проходить медосмотр перед новым учебным годом

Елена Яковлева, редактор сайта 22 августа 2022, 12:00
Чи потрібно дітям проходити медогляд перед школою 2022
Фото: Unsplash

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Здоровье — прежде всего. Нужно ли школьникам проходить медосмотр перед новым учебным годом
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