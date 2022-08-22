Здоровье — прежде всего. Нужно ли школьникам проходить медосмотр перед новым учебным годом

Уже совсем скоро дети вернутся за парты. Главным условием является безопасность всех участников учебного процесса как от вражеских ракет, так и от нежелательных инфекций.
Министерство здравоохранения рассказало, как подготовить ребенка к школе и нужно ли проходить медобследование.
Согласно украинскому законодательству, перед началом учебного года первачки должны пройти медицинский осмотр, в том числе и у узких специалистов.
Поэтому родителям нужно предоставить школе две справки:
Национальный календарь профилактических прививок поможет тебе разобраться, какие прививки и когда нужно делать.
Фото: МОЗ
Все остальные школьники до совершеннолетия должны обязательно проходить профилактический медицинский осмотр у семейного врача или педиатра раз в год. Но это можно делать вне зависимости от начала учебного года.
Если ребенок, например, сменил школу, то в учебном заведении могут попросить предоставить справку о вакцинации. А если за лето малышу сделали какую-нибудь прививку, то стоит сообщить об этом школе.
Минздрав призывает родителей заботиться о здоровье своих детей независимо от того, какую форму обучения они выбрали для них. Ведь регулярный профилактический медосмотр может предупредить многие возможные проблемы со здоровьем.
Сейчас заведения образования активно готовятся к началу учебного года. Читай, откроют ли школы с 1 сентября.
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