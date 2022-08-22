Батьківство

Здоров’я — насамперед. Чи потрібно школярам проходити медогляд перед новим навчальним роком

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Серпня 2022, 12:00
Чи потрібно дітям проходити медогляд перед школою 2022
Фото: Unsplash

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