Здоров’я — насамперед. Чи потрібно школярам проходити медогляд перед новим навчальним роком

Уже зовсім скоро діти повернуться за парти. Головною умовою є безпека всіх учасників навчального процесу як від ворожих ракет, так і від небажаних інфекцій.

Міністерство охорони здоров’я розповіло, як підготувати дитину до школи та чи потрібно проходити медобстеження.

Медичний огляд першокласників

Згідно з українським законодавством, перед початком навчального року першачки повинні пройти медичний огляд, зокрема й у вузьких спеціалістів.

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Тож батькам потрібно надати школі дві довідки:

Форму № 086–1/о Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду. Форму № 063/о Карта профілактичних щеплень.

Національний календар профілактичних щеплень допоможе тобі розібратись, які щеплення та коли необхідно робити.

Медичний огляд школярів

Усі інші школярі до повноліття мають обов’язково проходити профілактичний медичний огляд у сімейного лікаря чи педіатра раз на рік. Але це можна робити незалежно від початку навчального року.

Якщо дитина, наприклад, змінила школу, то в закладі освіти можуть попросити надати довідку про вакцинацію. А якщо за літо малюку зробили якесь щеплення, то варто повідомити про це школу.

МОЗ закликає батьків дбати про здоров’я своїх дітей незалежно від того, яку форму навчання вони для них обрали. Адже регулярний профілактичний медогляд може попередити багато можливих проблем зі здоров’ям.

Зараз заклади освіти активно готуються до початку навчального року. Читай, чи відкриють школи з 1 вересня.

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