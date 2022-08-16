Бути чи не бути: як організують очне навчання цього 1 вересня та чи готові українські школи

До початку очного навчання в Україні готово близько 30% шкіл, тобто менш як третина. Про це повідомляє Міністерство освіти. Це означає, що у решти навчальних закладів наразі не дообладнані бомбосховища. А це обов’язкова умова для старту занять у класах.

Чи відкриють школи 1 вересня?

Садочки та школи зараз активно готуються до початку навчального року. Десь роботи проходять швидше, десь — довше, та проблема у всіх однакова: відсутність хорошої вентиляції.

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Начальник відділу організації заходів цивільного захисту Андрій Личагін каже: для бомбосховищ необхідно розрахувати метраж на кожну людину, яка зможе заховатися в укритті.

У таких приміщеннях має бути вентиляція, два евакуаційні виходи, санітарна зона.

У школах вимоги такі самі. Ті приміщення, які не матимуть свого укриття чи укриття за найближчої відстані (100 м, приміром), 1 вересня не відчиняться для очного навчання та працюватимуть онлайн.

Ті школи, які мають бомбосховище, навіть матимуть доступ до швидкісного інтернету, щоб в укриттях мати змогу продовжувати освітні чи розважальні процеси для дітей. Про це раніше також анонсував і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — читай у нашому матеріалі.

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