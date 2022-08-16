Быть или не быть: как организуют очное обучение в это 1 сентября и готовы ли украинские школы

К началу очного обучения в Украине готово около 30% школ, то есть менее трети. Об этом сообщает Министерство образования. Это означает, что в остальных учебных заведениях на сегодняшний день еще не дооборудованы бомбоубежища. А это обязательное условие для старта занятий в классах.

Откроют ли школы 1 сентября?

Детские сады и школы сейчас активно готовятся к началу учебного года. Где-то работы проходят быстрее, где-то дольше, но проблема у всех одинаковая: отсутствие хорошей вентиляции.

Начальник отдела организации мер гражданской защиты Андрей Лычагин говорит: для бомбоубежищ необходимо рассчитать метраж на каждого человека, который сможет укрыться в укрытии.

В таких помещениях должна быть вентиляция, два эвакуационных выхода, санитарная зона.

В школах требования такие же. Те помещения, у которых нет своего укрытия или укрытия в ближайшем расстоянии (100 м, например), 1 сентября не откроются для очного обучения и будут работать онлайн.

Те школы, у которых есть бомбоубежище, даже будут иметь доступ к скоростному интернету, чтобы в укрытиях иметь возможность продолжать образовательные или развлекательные процессы для детей. Об этом ранее также анонсировал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — читай в нашем материале.

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