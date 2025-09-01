Объяснительная записка в школу: шпаргалка родителям, как правильно оформлять документ

Иногда детям нужно пропустить день или два в школе. В таком случае подтвердить уважительную причину отсутствия ученика может объяснительная записка от родителей в школу.
Объяснительная записка в школу — это документ, который пишут родители на имя директора, где указывают причину отсутствия ребенка. Читай, как написать объяснительную записку в школу в 2025 учебном году.
Когда может потребоваться объяснительная записка
Родители могут написать объяснительную записку в школу по ряду причин, например:
- в связи с семейными обстоятельствами, такими как похороны, переезд или когда нужно присмотреть за больным членом семьи;
- если ребенок участвует в спортивных соревнованиях или других мероприятиях;
- когда ребенок посещает врача или других специалистов;
- появились технические проблемы (например, отсутствие света, воды и т.п.), по которым нельзя было посетить школу;
- другие непредсказуемые происшествия.
Можно ли объяснительной запиской заменить справку от врача
В постановлении Кабмина №684 указано: если ученик пропускает учебные занятия в течение десяти рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин, то ответственное лицо учебного заведения меняет в соответствующем профиле ребенка информацию путем внесения отметки “не охвачен (не охвачена) обучением”.
Подтвердить причину отсутствия ребенка в школе следует медицинской справкой учреждения здравоохранения или письменным объяснением одного из родителей ребенка или других его законных представителей.
Объяснительная записка от родителей в школу может приравняться к справке врача, только если ребенок пропустил не более 10 дней. Если ученик отсутствовал более 10 дней, то учебное заведение имеет право попросить справку от врача.
Как написать объяснительную записку: главные правила
Есть несколько общих правил, которые следует учитывать при написании объяснительной записки в школу:
- объяснительную записку следует писать на бумаге формата А4 от руки или в электронном виде, а затем распечатать;
- текст пишется от первого лица, следует придерживаясь последовательного изложения событий;
- документ следует писать на литературном языке;
- информацию нужно излагать кратко.
Сначала нужно заполнить “шапку”, где указывается фамилия и инициалы директора школы. Затем — фамилия, имя и отчество родителя, который составляет документ, в родительном падеже. Обязательно по центру указать заголовок — Объяснительная записка.
В объяснительной записке следует указать:
- фамилию, имя, отчество ученика;
- класс;
- дату отсутствия;
- причину отсутствия (которую необходимо четко указать);
- дату написания записки;
- подпись родителей или опекунов.
Объяснительная записка в школу: образец 2024
