Объяснительная записка в школу: шпаргалка родителям, как правильно оформлять документ

Иногда детям нужно пропустить день или два в школе. В таком случае подтвердить уважительную причину отсутствия ученика может объяснительная записка от родителей в школу.

Объяснительная записка в школу — это документ, который пишут родители на имя директора, где указывают причину отсутствия ребенка. Читай, как написать объяснительную записку в школу в 2025 учебном году.

Когда может потребоваться объяснительная записка

Родители могут написать объяснительную записку в школу по ряду причин, например:

в связи с семейными обстоятельствами, такими как похороны, переезд или когда нужно присмотреть за больным членом семьи;

если ребенок участвует в спортивных соревнованиях или других мероприятиях;

когда ребенок посещает врача или других специалистов;

появились технические проблемы (например, отсутствие света, воды и т.п.), по которым нельзя было посетить школу;

другие непредсказуемые происшествия.

Можно ли объяснительной запиской заменить справку от врача

В постановлении Кабмина №684 указано: если ученик пропускает учебные занятия в течение десяти рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин, то ответственное лицо учебного заведения меняет в соответствующем профиле ребенка информацию путем внесения отметки “не охвачен (не охвачена) обучением”.

Подтвердить причину отсутствия ребенка в школе следует медицинской справкой учреждения здравоохранения или письменным объяснением одного из родителей ребенка или других его законных представителей.

Объяснительная записка от родителей в школу может приравняться к справке врача, только если ребенок пропустил не более 10 дней. Если ученик отсутствовал более 10 дней, то учебное заведение имеет право попросить справку от врача.

Как написать объяснительную записку: главные правила

Есть несколько общих правил, которые следует учитывать при написании объяснительной записки в школу:

объяснительную записку следует писать на бумаге формата А4 от руки или в электронном виде, а затем распечатать;

текст пишется от первого лица, следует придерживаясь последовательного изложения событий;

документ следует писать на литературном языке;

информацию нужно излагать кратко.

Сначала нужно заполнить “шапку”, где указывается фамилия и инициалы директора школы. Затем — фамилия, имя и отчество родителя, который составляет документ, в родительном падеже. Обязательно по центру указать заголовок — Объяснительная записка.

В объяснительной записке следует указать:

фамилию, имя, отчество ученика;

класс;

дату отсутствия;

причину отсутствия (которую необходимо четко указать);

дату написания записки;

подпись родителей или опекунов.

Объяснительная записка в школу: образец 2024

В Украине меняются образовательные программы. Ранее мы рассказывали, как изменилась образовательная программа для 5-9 классов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!