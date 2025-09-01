Пояснювальна записка в школу: шпаргалка батькам, як правильно оформлювати документ

Інколи дітям треба пропустити день чи два у школі. У такому випадку підтвердити поважну причину відсутності учня може пояснювальна записка від батьків у школу.

Пояснювальна записка в школу — це документ, який пишуть батьки на ім’я директора, в якому вказують причину відсутності дитини. Читай, як написати пояснювальну записку в школу у навчальному році 2025.

Коли може знадобитися пояснювальна записка

Батьки можуть написати пояснювальну записку в школу з низки причин, наприклад:

у зв’язку з сімейними обставинами, як-от похорон, переїзд або коли треба доглянути за хворим членом сім’ї;

якщо дитина бере участь спортивних змаганнях або інших заходах;

коли дитина відвідує лікаря або інших спеціалістів;

з’явилися технічні проблеми (наприклад, відсутність світла, води тощо), через які не можна було відвідати школу;

інші непередбачувані обставини.

Чи можна пояснювальною запискою замінити довідку від лікаря

У постанові Кабміну № 684 вказано: якщо учень пропускає навчальні заняття протягом десяти робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, то відповідальна особа закладу освіти змінює у відповідному профілі дитини інформацію шляхом внесення відмітки “не охоплена (не охоплений) навчанням”.

Підтвердити причину відсутності дитини у школі треба медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням одного з батьків дитини чи інших її законних представників.

Пояснювальна записка від батьків у школі може прирівнятися до довідки лікаря, лише якщо дитина пропустила не більше 10 днів. Якщо учень був відсутній понад 10 днів, то навчальний заклад має повне право попросити довідку від лікаря.

Як написати пояснювальну записку: головні правила

Є кілька загальних правил, які варто враховувати під час написання пояснювальної записки в школу:

пояснювальну записку треба писати на папері формату А4 від руки або в електронному вигляді, а потім роздрукувати;

текст пишеться від першої особи, треба дотримуючися послідовного викладу подій;

документ треба писати літературною мовою;

інформацію треба викладати стисло.

Спершу треба заповнити “шапку”, де вказується прізвище та ініціали директора школи. Потім — прізвище, ім’я та по батькові того з батьків, хто складає документ, у родовому відмінку. Обов’язково по центру вказати заголовок — Пояснювальна записка.

У пояснювальній записці треба вказати:

прізвище, ім’я, по батькові учня;

клас;

дату відсутності;

причину відсутності (яку необхідно чітко вказати);

дату написання записки;

підпис батьків або опікунів.

Пояснювальна записка в школу: зразок 2024

В Україні змінюються навчальні програми. Раніше ми розповідали, як змінилася освітня програма для 5-9 класів.

