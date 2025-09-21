Обещание заработка или ловушка: как телеграмм-каналы охотятся на школьников

Онлайн-насилие против детей — это уже не страшилка из новостей, а ежедневная реальность. Современные подростки почти все свое свободное время проводят в чатах и соцсетях.

Они чувствуют себя там как дома — в безопасности и неуязвимыми. Но именно в этом пространстве чаще всего появляются те, кто хочет воспользоваться их доверием. Об этом пишет издание Рубрика.

— Парень требует, чтобы девушка продолжала присылать ему свои обнаженные фото, иначе он разошлет уже имеющиеся снимки ее родителям и друзьям, — такое сообщение получают консультанты ГО Ла Страда-Украина.

Это не исключение, а типичная история. Другой пример: незнакомец пишет школьнице и предлагает заработок — выложить интимные фото в телеграм-канале.

По словам координаторки Центра безопасного интернета Ольги Шеремет, такие обращения становятся все более частыми.

Дети рискуют именно там, где чувствуют себя наиболее спокойно — в своих чатах и виртуальных играх. Это делает угрозу еще более опасной, потому что ребенок даже не подозревает, что его могут использовать.

Формы цифрового насилия: от буллинга до сексторшена

Цифровое насилие имеет разные лица. Это и кибербуллинг — когда подростков травят в мессенджерах или публикуют унизительные фото с оскорбительными подписями. Это и сексторшен — шантаж интимными снимками. А еще — груминг, когда взрослые долго налаживают контакт, чтобы затем использовать ребенка в своих целях.

Самая опасная форма — распространение CSAM (материалов сексуального насилия над детьми). Правозащитники говорят: такие файлы часто продают, распространяют в закрытых группах, а удалить их из сети чрезвычайно сложно.

Международные исследования подтверждают, что в мире каждый шестой подросток становился жертвой унижений и запугивания в интернете.

Онлайн-насилие в цифрах: заявления есть, дел почти нет

По данным Национальной полиции, только в 2023–2024 годах украинцы подали не менее 368 заявлений о деятельности телеграм-каналов, которые распространяли фото школьников. Но уголовных производств открыли всего 13, и часть из них позже закрыли.

Правозащитники говорят, что это лишь верхушка айсберга. Большинство случаев остаются в тени, ведь дети редко рассказывают родителям или обращаются в полицию.

Они боятся стыда, наказания или просто не знают, к кому можно обратиться за помощью, — объясняет Ольга Шеремет.

Как уберечь ребенка от онлайн-угроз

Эксперты советуют начинать разговор о цифровой безопасности еще с раннего возраста. Чем раньше ребенок поймет правила поведения в интернете, тем меньше риск попасть в опасную ситуацию.

Самое важное — доверительные отношения. Ребенок должен знать: его не осудят, даже если он ошибся. Только тогда он обратится за помощью, — поясняет координаторка Центра безопасного интернета Ольга Шеремет.

По её словам, стоит советовать детям удалять интимные фото или видео с гаджетов, если они когда-либо такие делали, и ни в коем случае не стыдить за это. Гораздо полезнее — спокойно спросить, почему так произошло, и предложить поддержку.

Также важно настроить конфиденциальность в соцсетях. Проверьте возраст в профилях ребенка. Если ему меньше 13 лет, соцсеть должна блокировать взрослый контент. Стоит активировать функцию закрытого профиля — тогда чужие люди не увидят его фото или записи без подтверждения.

Проверьте подписчиков. Договоритесь, что друзьями в сети могут быть только те, кого ребёнок знает в реальной жизни. Время от времени просматривайте вместе список контактов.

Включите родительский контроль. Используйте встроенные функции соцсетей (например, Family Center в Instagram) или специальные программы Kidslox или Kroha Parental Control. Это поможет отслеживать активность, ограничивать время в приложениях и блокировать нежелательный контент.

Разговаривайте с ребёнком спокойно и без осуждения. Тон доверия важнее контроля. Если ребёнок уверен, что его выслушают, он быстрее расскажет о проблеме.

Куда обращаться за помощью:

Киберполиция Украины — 0800 50 51 70 (бесплатно) или callcenter@cyberpolice.gov.ua;

Национальная горячая линия для детей и молодежи — 116 111;

Вебпортал StopCrime.ua — можно анонимно сообщить о незаконном контенте или подозрительном материале.

Эти простые шаги помогают уберечь детей от опасности в интернете. Но, к сожалению, угроза насилия над детьми существует и в реальной жизни. Иногда масштабы шокируют весь мир.

Не успел мир отойти от дела Жизель Пеллико, которое только завершилось во Франции, как в этой же стране разгорелся новый скандал. Сейчас проходят суды и слушания по самому масштабному делу о педофилии.

Подозреваемым в изнасиловании как минимум 299 детей на протяжении 25 лет стал врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек. Читай дальше детали этого громкого дела.

