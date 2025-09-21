Обіцянка заробітку чи пастка: як телеграм-канали полюють на школярів

Онлайн-насильство проти дітей — це вже не страшилка з новин, а щоденна реальність. Сучасні підлітки майже весь свій вільний час проводять у чатах і соцмережах.

Вони відчувають себе там як удома — безпечними та невразливими. Але саме у цьому просторі найчастіше з’являються ті, хто хоче скористатися їхньою довірою. Про це пише видання Рубрика.

— Хлопець вимагає, аби дівчина продовжувала надсилати йому свої оголені фото, інакше він розішле вже наявні знімки її батькам і друзям, — таке повідомлення отримують консультанти ГО Ла Страда-Україна.

Це не виняток, а типова історія. Інший приклад: незнайомець пише школярці й пропонує заробіток — викласти інтимні фото у телеграм-каналі.

За словами координаторки Центру безпечного Інтернету Ольги Шеремет, такі звернення стають дедалі частішими:

Діти ризикують саме там, де почуваються найбільш спокійно — у своїх чатах і віртуальних іграх. Це робить загрозу ще більш небезпечною, бо дитина навіть не підозрює, що її можуть використати.

Форми цифрового насильства: від булінгу до сексторшену

Цифрове насильство має різні обличчя. Це і кібербулінг — коли підлітків цькують у месенджерах чи публікують принизливі фото з образливими підписами. Це і сексторшен — шантаж інтимними знімками. А ще — грумінг, коли дорослі довго налагоджують контакт, аби потім використати дитину у власних цілях.

Найнебезпечніша форма — поширення CSAM (матеріалів сексуального насильства над дітьми). Правозахисники кажуть: такі файли часто продають, поширюють у закритих групах, а видалити їх із мережі надзвичайно складно.

Міжнародні дослідження підтверджують, що у світі кожен шостий підліток ставав жертвою принижень і залякувань в інтернеті.

Онлайн-насильство в цифрах: заяви є, справ майже немає

За даними Національної поліції, лише у 2023–2024 роках українці подали щонайменше 368 заяв про діяльність телеграм-каналів, що поширювали фото школярів. Але кримінальних проваджень відкрили лише 13, і частину з них пізніше закрили.

Правозахисники кажуть, що це лише верхівка айсберга. Більшість випадків лишаються в тіні, адже діти рідко розповідають батькам чи звертаються до поліції.

Вони бояться сорому, покарання або просто не знають, до кого можна піти по допомогу, — пояснює Ольга Шеремет.

Як убезпечити дитину від онлайн-загроз

Експерти радять починати розмову про цифрову безпеку ще змалечку. Чим раніше дитина зрозуміє правила поведінки в інтернеті, тим менший ризик потрапити у небезпечну ситуацію.

Найважливіше — довірливі стосунки. Дитина має знати: її не засудять, навіть якщо вона помилилася. Тільки тоді вона звернеться по допомогу, — пояснює координаторка Центру безпечного Інтернету Ольга Шеремет.

За її словами, варто радити дітям видаляти інтимні фото чи відео з гаджетів, якщо вони колись такі робили, і в жодному разі не присоромлювати за це. Куди корисніше — спокійно розпитати, чому так сталося, і запропонувати підтримку.

Також важливо налаштуапти конфіденційність у соцмережах. Перевір вік у профілях дитини. Якщо їй менше 13 років, соцмережа має блокувати дорослий контент. Варто активувати функцію закритого профілю — тоді чужі люди не побачать її фото чи дописи без підтвердження.

Перевір підписників. Домовтеся, що друзями у мережі можуть бути лише ті, кого дитина знає в реальному житті. Час від часу переглядайте разом список контактів.

Увімкніть батьківський контроль. Використовуйте вбудовані функції соцмереж (наприклад, Family Center в Instagram) або спеціальні програми Kidslox чи Kroha Parental Control. Це допоможе відстежувати активність, обмежувати час у додатках і блокувати небажаний контент.

Говоріть із дитиною спокійно й без осуду. Тон довіри важливіший за контроль. Якщо дитина впевнена, що її вислухають, вона швидше розповість про проблему.

Куди звертатися по допомогу:

Кіберполіція України — 0800 50 51 70 (безкоштовно) або callcenter@cyberpolice.gov.ua;

Національна гаряча лінія для дітей та молоді — 116 111;

Вебпортал StopCrime.ua — можна анонімно повідомити про незаконний контент чи підозрілий матеріал.

Ці прості кроки допомагають вберегти дітей від небезпеки в інтернеті. Але, на жаль, загроза насильства над дітьми існує й у реальному житті. Іноді масштаби шокують увесь світ.

Не встиг світ відійти від справи Жизель Пеліко, що лише завершилася у Франції, як у цій же країні вибухнув новий скандал. Нині тривають суди та слухання у наймасштабнішій справі про педофілію.

Підозрюваним у зґвалтуванні щонайменше 299 дітей протягом 25 років став лікар-хірург Жоель Ле Скуарнек. Читай далі деталі цієї гучної справи.

