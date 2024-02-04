Когда дети рано становятся взрослыми: что такое парентификация и почему она возникает

Быть родителями — сложная вещь, не все могут быть к этому готовы. Поэтому иногда в семье могут путаться роли, то есть, детям отводится роль старших, и они становятся родителями для собственных родителей.
Такое явление называется парентификацией (от англ. parents — родители). Почему это возникает и по каким причинам, рассказала психолог Екатерина Габриель для WoMo.
— Когда я говорю о ролях в семье, то имею в виду, что, становясь родителями, каждый из нас выполняет ту или иную функцию. Иными словами, некоторое время мы обслуживаем своих детей, помогаем им развиваться, взрослеть, контролируем их, несем за них ответственность, — объясняет психолог.
То есть, мама и папа имеют функцию и роль безоговорочных авторитетов, которые дают надежную опору и поддержку детям. Функция ребенка в семье — расти, развиваться, преодолевать трудности и кризисы, заручившись поддержкой и ресурсом родителей. Это все происходит, пока ребенок не станет самостоятельным.
Для такого сценария необходимо, чтобы у родителей был ресурс, чтобы они могли удовлетворять и физические, и психологические потребности ребенка. Если такого ресурса нет, то ситуация может складываться по-разному, в частности, ребенок может рано взрослеть и бессознательно выполнять родительскую роль.
Процесс парентификации может начаться, когда родители начинают искать поддержку и ресурс от своих детей. Парентификация может возникать при определенных условиях:
Парентификация может запускаться, когда родители в детстве сами недополучили заботы взрослых и не имеют здорового примера детско-родительских отношений. Они словно хотят долюбить себя через своих детей, и проецируют на них образы своих родителей. Но в этом случае страдают все: и взрослые, и дети.
Часто родители ругают ребенка за какие-то действия и критикуют вместо того, чтобы помочь и поддержать. Ранее мы рассказывали, можно ли критиковать ребенка и какие фразы лучше не употреблять.
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