Когда дети рано становятся взрослыми: что такое парентификация и почему она возникает

Быть родителями — сложная вещь, не все могут быть к этому готовы. Поэтому иногда в семье могут путаться роли, то есть, детям отводится роль старших, и они становятся родителями для собственных родителей.

Такое явление называется парентификацией (от англ. parents — родители). Почему это возникает и по каким причинам, рассказала психолог Екатерина Габриель для WoMo.

Роли в семье

— Когда я говорю о ролях в семье, то имею в виду, что, становясь родителями, каждый из нас выполняет ту или иную функцию. Иными словами, некоторое время мы обслуживаем своих детей, помогаем им развиваться, взрослеть, контролируем их, несем за них ответственность, — объясняет психолог.

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То есть, мама и папа имеют функцию и роль безоговорочных авторитетов, которые дают надежную опору и поддержку детям. Функция ребенка в семье — расти, развиваться, преодолевать трудности и кризисы, заручившись поддержкой и ресурсом родителей. Это все происходит, пока ребенок не станет самостоятельным.

Для такого сценария необходимо, чтобы у родителей был ресурс, чтобы они могли удовлетворять и физические, и психологические потребности ребенка. Если такого ресурса нет, то ситуация может складываться по-разному, в частности, ребенок может рано взрослеть и бессознательно выполнять родительскую роль.

Почему возникает парентификация

Процесс парентификации может начаться, когда родители начинают искать поддержку и ресурс от своих детей. Парентификация может возникать при определенных условиях:

размытые психологические границы или их отсутствие — родители не могут устанавливать границы допустимого или имеют непоследовательность в этом. Например, в один день они позволяют что-то делать, а на другой — запрещают, еще и могут наказать. Ребенку приходится подстраиваться под настроения родителей;

озвучивание “взрослых” проблем — родители могут рассказывать о проблемах в отношениях, спрашивать у ребенка совета, стоит ли родителям развестись, стоит ли переехать к бабушке и т.д. В такие моменты ребенок испытывает бремя ответственности за принятие решения;

ответственность не по возрасту — родители заставляют детей ухаживать за младшими братьями или сестрами, ведь: “Ты же старший(-ая)!”;

незрелость родителей — в этом случае родители пытаются стать лучшими друзьями для детей, хотят знать все о жизни детей, общаться с их друзьями, делиться интимными переживаниями;

временные трудности — речь идет о личных кризисах в жизни родителей, разводе, смерти близких, болезни, это может приводить к сложным эмоциональным переживаниям, холодности и отсутствию в жизни ребенка;

манипуляции — когда родители делают детей ответственными за их состояние. Например, взрослые говорят, что у них болит голова из-за поведения детей.

Парентификация может запускаться, когда родители в детстве сами недополучили заботы взрослых и не имеют здорового примера детско-родительских отношений. Они словно хотят долюбить себя через своих детей, и проецируют на них образы своих родителей. Но в этом случае страдают все: и взрослые, и дети.

Часто родители ругают ребенка за какие-то действия и критикуют вместо того, чтобы помочь и поддержать. Ранее мы рассказывали, можно ли критиковать ребенка и какие фразы лучше не употреблять.

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