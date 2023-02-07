Это не просто насморк: почему ребенок не дышит носом

Все родители переживают из-за здоровья своих деток. Когда они маленькие, то не могут рассказать о том, что их беспокоит. Поэтому родители самостоятельно следят за ребенком и изменениями в его поведении.

Часто родители могут заметить, что ребенок не дышит носом, сопит или у него выделение из носа. Педиатр Лидия Бабич рассказала, почему ребенок может не дышать носом.

Она подчеркнула, что в любом случае нужно обратиться к ЛОРу или педиатру за помощью. Но перед этим нужно понимать состояние ребенка.

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Почему ребенок не дышит носом

По словам врача, если новорожденный ребенок сопит и хрюкает носиком, это может быть нормой. Если ребенку это не мешает спать, сосать молоко и нет признаков болезни, то лечение не требуется.

Если у ребенка ОРВИ и есть насморк, он длится несколько дней, то лучше обратиться к врачу. Он может назначить промывание и показать, как это правильно делать.

Еще одной причиной, почему ребенок не дышит носом, может быть синусит. Тогда у ребенка могут быть густые выделения из носа, длительная заложенность, а когда ребенок лежит — начинается кашель.

Диагноз может поставить ЛОР, для этого следует сдать анализы. Чтобы вылечить синусит, врач может назначить промывание и антибиотики.

Аденоиды также могут являться причиной заложенности носа у детей. В этом случае выделения могут отсутствовать, а сосудосуживающие капли не помогают. Ребенок дышит ртом и сопит во сне. Здесь может помочь гормон в нос, однако диагноз и лечение назначает только врач.

Если у ребенка аллергический ринит, то могут быть заложенность носа, чихание, раздражение глаз.

Если есть зеленоватая слизь, то, вероятно, это синусит, а не аллергия.

А если у ребенка заложена какое-то время половина носа и есть выделения, возможно, дите заснуло какой-то предмет в нос. Необходимо обратиться к ЛОРу, а не пытаться вытащить самостоятельно.

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