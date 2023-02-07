Це не просто нежить: чому дитина не дихає носом

Усі батьки хвилюються за здоров’я своїх діток. Коли вони маленькі, то не можуть розповісти про проблему, яка турбує. Тому батьки самостійно стежать за дитиною та змінами в її поведінці.

Часто батьки можуть помітити, що дитина не дихає носом, сопе чи має виділення з носа. Педіатриня Лідія Бабич розповіла, чому дитина може не дихати носом.

Вона наголосила, що у будь-якому разі треба звернутися до ЛОРа чи педіатра за допомогою. Але перед цим треба розуміти стан дитини.

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Чому дитина не дихає носом

За словами лікарки, якщо новонароджена дитина сопить та хрюкає носиком, це може бути нормою. Якщо дитині це не заважає спати, смоктати молоко та немає ознак хвороби, тоді лікування непотрібне.

Якщо у дитини ГРВІ та є нежить, він триває кілька днів, то краще звернутися до лікаря. Він може призначити промивання та показати, як це правильно робити.

Ще однією причиною, чому дитина не дихає носом, може бути синусит. Тоді у дитини можуть бути густі виділення з носа, тривала закладеність, а коли дитина лежить — розпочинається кашель.

Діагноз може поставити ЛОР, для цього треба здати аналізи. Щоб вилікувати синусит, лікар може призначити промивання та антибіотики.

Аденоїди також можуть бути причиною закладеності носа у дітей. У цьому випадку виділення можуть бути відсутні, а судинозвужувальні краплі не допомагають. Дитина дихає ротом та сопить уві сні. Тут може допомогти гормон у ніс, проте діагноз та лікування призначає лише лікар.

Якщо у дитини алергічний риніт, то можуть бути закладеність носа, чхання, подразнення очей.

Якщо є зеленуватий слиз, то, ймовірно, це синусит, а не алергія.

А якщо у дитини закладена якийсь час половина носа та є трохи виділень, можливо, вона запхала якийсь предмет до носа. Треба звернутися до ЛОРа, а не намагатися витягнути його самостійно.

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