Подростки вейпят в девять раз больше, чем взрослые — потрясающие данные ВОЗ

Более 100 миллионов человек в мире, среди них как минимум 15 миллионов детей, пользуются электронными сигаретами. Об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения, которая предупреждает: вейпинг вызывает новую волну никотиновой зависимости, способную свести на нет десятилетия борьбы с табакокурением.

Согласно имеющимся данным, дети в среднем в девять раз чаще, чем взрослые, употребляют электронные сигареты. Руководитель отдела ВОЗ доктор Этьен Круг отметил, что эти устройства лишь создают иллюзию безопасности:

Их рекламируют как менее вредную альтернативу, но на самом деле они приучают детей к никотину и ставят под угрозу годы прогресса в области здравоохранения.

Табачная индустрия снова ищет путь к молодежи

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус резко раскритиковал табачные корпорации за агрессивное нацеливание на молодежь.

Миллионы людей отказались от табака благодаря государственным программам, но индустрия сопротивляется, создавая новые никотиновые продукты и вновь заманивая детей, — подчеркнул он.

ВОЗ призывает правительства действовать быстрее, усиливая контроль за рекламой и продажей электронных сигарет, особенно несовершеннолетним.

Несмотря на рост популярности вейпов, 62 страны до сих пор не имеют законодательства, регулирующего электронные сигареты, а в 74 странах нет минимального возраста для их покупки.

Больше всего пользователей — в странах с высоким уровнем дохода: по состоянию на февраль 2024 года их насчитывалось около 86 миллионов взрослых, а еще 15 миллионов — подростки 13–15 лет.

Несмотря на распространение вейпов, число курильщиков в мире сокращается. Если в 2000 году табак употребляли 1,38 млрд человек, то в 2024 году — уже 1,2 млрд.

Самое заметное снижение — среди женщин: с 11% в 2010 году до 6,6% в 2024-м, среди мужчин — с 41,4% до 32,5%. Однако каждый пятый взрослый по-прежнему курит, напоминают в ВОЗ.

В Украине все больше подростков пробуют курить, и главную роль в этом играют именно вейпы — они кажутся более безопасным, но быстро вызывают никотиновую зависимость.

