Підлітки вейплять вдев’ятеро більше, ніж дорослі — приголомшливі дані ВООЗ

Понад 100 мільйонів людей у світі, серед них щонайменше 15 мільйонів дітей, користуються електронними сигаретами. Про це йдеться у новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка застерігає: вейпінг породжує нову хвилю нікотинової залежності, що може звести нанівець десятиліття боротьби з тютюнопалінням.

За наявними даними, діти в середньому в дев’ять разів частіше, ніж дорослі, вживають електронні сигарети. Керівник відділу ВООЗ доктор Етьєн Круг зазначив, що ці пристрої лише створюють ілюзію безпеки:

Їх рекламують як менш шкідливу альтернативу, але насправді вони привчають дітей до нікотину та ставлять під загрозу роки прогресу у сфері здоров’я.

Тютюнова індустрія знову шукає шлях до молоді

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус різко розкритикував тютюнові корпорації за агресивне націлювання на молодь.

Мільйони людей відмовилися від тютюну завдяки державним програмам, але індустрія чинить опір, створюючи нові нікотинові продукти і знову заманюючи дітей, — наголосив він.

ВООЗ закликає уряди діяти швидше, запроваджуючи контроль над рекламою та продажем електронних сигарет, особливо неповнолітнім.

Попри зростання популярності вейпів, 62 країни досі не мають законодавства, яке регулює електронні сигарети, а у 74 країнах немає мінімального віку для їх купівлі.

Найбільше користувачів — у державах із високим рівнем доходів: станом на лютий 2024 року таких налічувалося близько 86 мільйонів дорослих, а ще 15 мільйонів — підлітки віком 13–15 років.

Попри зростання популярності вейпів, курців у світі стає менше. Якщо у 2000 році тютюн вживали 1,38 млрд людей, то у 2024 році — вже 1,2 млрд.

Найпомітніше зниження серед жінок — з 11% у 2010 році до 6,6% у 2024-му, серед чоловіків — з 41,4% до 32,5%. Втім, кожен п’ятий дорослий досі палить, нагадують у ВООЗ.

В Україні дедалі більше підлітків пробують палити, і головну роль у цьому відіграють саме вейпи — вони виглядають безпечніше, але швидко формують нікотинову залежність.

