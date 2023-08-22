Главное — ребенок. Скандинавский метод борьбы с буллингом: как он работает

Когда возникают воспоминания с детства, то кажется, что это была волшебная пора ощущения безопасности и безмятежности. Но вместе с тем этот период, а также взросление проходят в школе, где не всегда все может быть так солнечно, как в нашем воображении.

Как отмечают ученые в своей статье в Harvard Review of Psychiatry, пережитый опыт буллинга в детстве может оказать существенное влияние на качество жизни человека. Например, женщины, пережившие издевательства, в 27 раз имеют больше шансов столкнуться с проблемой как панические расстройства. А вот подобный опыт у мужчин приводит к 18-кратному увеличению суицидальных мыслей и действий.

Чтобы предотвратить негативные последствия, журналисты BBC разобрали, как программа шведско-норвежского психолога Дэна Олвеуса помогает уменьшить количество случаев буллинга в школах и помочь детям больше не сталкиваться с подобным опытом.

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Какие последствия пережитого буллинга

Проблемы с социализацией. Многим людям, пережившим буллинг, сложно заводить друзей и строить доверительные отношения в дальнейшей жизни.

Академические и экономические утраты. Нет, сейчас речь не будет о том, что агрессор может забрать деньги у жертвы. Дело в том, что из-за буллинга ребенок может начать хуже учиться, быть менее внимательным, что будет уменьшать его перспективы на поступление в университет или поиски работы. Поэтому в конце концов он несет и экономические потери, поскольку не сможет проявить весь свой потенциал и может бояться идти за мечтой.

Проблемы со здоровьем. Тоже можно было бы подумать, что это из-за драки между агрессором и жертвой. Но нет. Из-за постоянного стресса человек, переживший буллинг в возрасте от семи до 11 лет, в 45 лет может столкнуться с высоким уровнем воспаления.

И это лишь минимальный список последствий того, что человек пережил в детстве буллинг. Однако эти пункты доказывают, что в результате такая практика наносит не только моральный вред, но и физический, и в целом влияет на общее здоровье общества. Поэтому бороться с проявлениями буллинга — необходимость.

Программа предотвращения буллинга Олвеуса

Эту программу можно также назвать скандинавским методом борьбы с буллингом, поскольку ее создал шведско-норвежский психолог Дэн Олвеус на основе идеи, что частные случаи издевательств часто являются результатом более широкой культуры общества. Поэтому нужно работать не с отдельными лицами, но и со всей школьной экосистемой.

В первую очередь ученый выделял необходимость признать проблему. Поэтому в школе нужно провести опрос учащихся об их опыте.

Действительно важно знать, что происходит в вашем здании, и это может направлять ваши усилия по предотвращению издевательств, — отметила профессор психологии развития в Университете Клемсона в Южной Каролине Сьюзан Лимбер.

После проведения опроса школе необходимо четко прописать свои ожидания относительно поведения учащихся, а также последствий, которые могут быть, если ребенок не будет соблюдать правила. Это необходимо, чтобы школьники знали, что в отношении других может считаться неприемлемым и какие последствия могут быть. Тогда условное наказание за буллинг не станет необъяснимой неожиданностью.

Еще один важный пункт работы программы — взрослые должны стать примером для подражания и проявлять нулевую терпимость к травле. Вдобавок педагоги должны следить за местами, где наиболее вероятно случаются издевательства, и регулярно контролировать их.

Кроме того, каждый взрослый, работающий в школе, должен иметь знания по буллингу. И речь идет не только об учителях, но и работниках кафетерии, охранниках, водителях автобусов.

В то же время, важно на уровне класса проводить с детьми встречи, на которых можно обсуждать природу буллинга и способы, как помочь тем, кто от него страдает. Таким образом, можно вводить определенную культуру поведения в учебном заведении.

Но, конечно, противодействие буллинга не должно заканчиваться в стенах школы, ведь работу должны проделать и родители или опекуны ребенка. Должна быть готовность не только поговорить об этой проблеме и объяснить необходимость с уважением и добром относиться к другим, и просто общаться с малышами, спрашивать, как них дела и есть ли у них какие-то проблемы в школе. И путем построения доверительных отношений удастся снизить риски.

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