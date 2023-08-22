Головне — дитина. Скандинавський метод боротьби з булінгом: як він працює

Коли зринають спогади з дитинства, то здається, що це була чарівна пора відчуття безпеки та безтурботності. Та разом з тим цей період, а також дорослішання минають у школі, де не завжди все може бути так сонячно, як у нашій уяві.

Як зазначають вчені у своїй статті в Harvard Review of Psychiatry, пережитий досвід булінгу в дитинстві може суттєво вплинути на якість життя людини. Наприклад, жінки, які пережили знущання, у 27 разів мають більше шансів стикнутись з такою проблемою як панічні розлади. А ось подібний досвід у чоловіків призводить до 18-кратного збільшення суїцидальних думок і дій.

Тож щоб запобігти негативним наслідкам, журналісти BBC розібрали, як програма шведсько-норвезького психолога Дена Олвеуса допомагає зменшити кількість випадків булінгу у школах та допомогти дітям більше не стикатись з подібним досвідом.

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Які наслідки пережитого булінгу

Проблеми із соціалізацією. Багатьом людям, які пережили булінг, складно заводити друзів та будувати довірливі стосунки у подальшому житті.

Академічні та економічні втрати. Ні, зараз не йтиметься про те, що агресор може забрати гроші у жертви. Річ у тім, що через булінг та залякування дитина може почати гірше вчитись, бути менш уважною, що буде зменшувати її перспективи на вступ в університет чи пошуки роботи. Тож зрештою вона зазнає й економічних втрат, оскільки не зможе проявити весь свій потенціал та може боятись йти за мрією.

Проблеми зі здоров’ям. Теж можна було б подумати, що це через бійки між агресором та жертвою. Але ні. Через постійний стрес людина, яка пережила булінг у віці від семи до 11 років, у 45 років може стикнутись з високим рівнем запалення.

І це лише мінімальний перелік наслідків того, що людина пережила у дитинстві булінг. Та водночас ці пункти доводять, що в результаті така практика завдає не лише моральної шкоди, але й фізичної, та загалом впливає на загальне здоров’я суспільства. Тому боротись з проявами булінгу — необхідність.

Програма запобігання булінгу Олвеуса

Цю програму можна також назвати скандинавським методом боротьби з булінгом, оскільки її створив шведсько-норвезький психолог Ден Олвеус на основі ідеї, що окремі випадки знущань часто є результатом ширшої культури суспільства. Тож необхідно працювати не з окремими особами, а й з усією шкільною екосистемою.

Насамперед вчений виділяв необхідність визнати проблему. Тому у школі потрібно спершу провести опитування учнів про їхній досвід.

Дійсно важливо знати, що відбувається у вашій будівлі, і це може скеровувати ваші зусилля із запобігання знущанням, — відзначила професорка психології розвитку в Університеті Клемсона в Південній Кароліні Сьюзан Лімбер.

Після проведення опитування школі необхідно прописати чітко свої очікування щодо поведінки учнів, а також наслідків, які можуть бути, якщо дитина не буде дотримуватись правил. Це необхідно, щоб школярі знали, що у ставленні до інших може вважатись неприйнятним та які зрештою наслідки можуть бути. Тоді умовне покарання за булінг не стане незрозумілою несподіванкою.

Ще один важливий пункт роботи програми — дорослі мають стати прикладом для наслідування та проявляти нульову терпимість до цькувань. На додачу педагоги мають слідкувати за місцями, де найбільш ймовірно трапляються знущання, і регулярно контролювати їх.

Крім того, кожен дорослий, який працює у школі, повинен мати знання щодо булінгу. І йдеться не лише про вчителів, але й працівників кафетерію, охоронців, водіїв автобусів.

Водночас важливо на рівні класу проводити з дітьми зустрічі, на яких можна обговорювати природу булінгу та способи, як допомогти тим, хто від нього страждає. Таким чином можна запроваджувати певну культуру поведінки в навчальному закладі.

Та звісно, протидія булінгу не має закінчуватись у стінах школи, адже роботу мають проробити й батьки чи опікуни дитини. Має бути готовність не лише поговорити про цю проблему та пояснити необхідність з повагою та добром ставитись до інших, але й просто спілкуватись з малечею, питати, як її справи та чи має вона якісь проблеми у школі. І шляхом побудови довірливих стосунків вдасться зменшити ризики.

Стикались з проблемою цькування у школі й відомі люди. Читай, як зірки боролися з цькуванням у шкільні роки.

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