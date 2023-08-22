Батьківство

Головне — дитина. Скандинавський метод боротьби з булінгом: як він працює

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 07:00
булінг
Фото: Pexels

Більше новин
монетизація в tik tok
Усе про монетизацію в TikTok: як заробити та вивести гроші
піца-рол
Чи то піца, чи то рол. А якщо разом? Розповідаємо рецепт соковитого піца-ролу від Таті Чуднової
Кривий Ріг сьогодні: вибухи 22 серпня — що відомо про атаку на Україну
Тривога протягом ночі та ракетні удари на світанку. Вибухи у Кривому Розі, Запоріжжі та на Чернігівщині 22 серпня
Ідеї манікюру на 1 вересня
Непомітний та вишуканий або яскравий і зручний? Ідеї для манікюру на 1 вересня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як перевести дитину в інший садок: покрокові дії
Ще те завданнячко для батьків: як перевести дитину в інший садочок
Букети на 1 вересня своїми руками: креативні ідеї
Від осінніх ноток до потрібної канцелярії: як зробити букет на 1 вересня своїми руками
Як за адресою визначити, до якої школи відноситься будинок: що варто знати
Щоб дитині було близько ходити на навчання: як за адресою визначити, за якою школою закріплено будинок
як підготувати дитину до школи
1 вересня вже близько! Як налаштувати дитину на шкільний період — поради батькам

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 22 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:10
Виставка на День Незалежності України
Російські танки на Хрещатику, але є нюанс — як готується виставка на День Незалежності України
0:07:00
Як живуть російські полонені в Україні — репортаж
Отримують зарплату і блага цивілізації. Як живуть російські військовополонені в Україні — репортаж
0:03:34
Меджибізька фортеця
Постраждала історична Меджибізька фортеця! Наслідки нещодавнього удару по Хмельниччині
0:09:00
Чернігів
Був за лічені метри від драмтеатру. Розповідь поліціянта з Чернігова про момент атаки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 21 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні
Пересіли на крісла колісні, щоб краще розуміти потреби людей з інвалідністю: у Львові привернули увагу до безбар’єрності
0:03:26
евакуація
Терпіти немає сил… Як проходить евакуація з прикордонних територій Сумщини через страшні обстріли
0:03:32
врожай кавунів
Солодкі та хрумкі, як херсонські: як збирають неймовірний врожай кавунів на Закарпатті
0:03:06
Врятовані тварини
Волонтери встигли врятувати їх від жахіть війни! Дивовижні історії тварин з окупованих територій
Більше відео
борги
Читати далі
Кредити чи штрафи? Чому українці протягом останніх трьох місяців стають боржниками
Як перевести дитину в інший садок: покрокові дії
Читати далі
Ще те завданнячко для батьків: як перевести дитину в інший садочок

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь